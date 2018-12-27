Певица МакSим на несколько месяцев пропала со сцены. Артистка рассказала, чему посвятила первый за долгие годы творческий перерыв.

Певица МакSим на несколько месяцев пропала сосцены. Артистка рассказала, чему посвятила первый за долгие годы творческийперерыв.МакSим призналась, что за 20 лет певческой карьеры ни разу не отдыхала дольше, чем две недели в году. И если допоявления детей с этим можно было смириться, то после появления на свет дочерей, ситуация кардинально изменилась. Певица почувствовала, что неуделяет должного внимания наследницам – девятилетней Александре и четырехлетней Марие."Этогрустно. У меня на этой почве развился настоящий комплекс. Я ни разу не уезжалав отпуск без своих дочерей, я все делала для того, чтобы им было интересно,чтобы быть с ними как можно больше, но все равно чувствовала, что многоеупускаю", – отметила знаменитость.Артистка рассказала, что несколько месяцевпутешествовала вместе с детьми по миру. МакSим много времени проводила с отпрысками, ичувствовала себя просто отлично.Теперь МакSим готова вернуться кработе. Недавно певица опубликовала в Сети новый альбом под названием"Полигамность". По словам вокалистки, его настроение точно соответствуетназванию. Также исполнительница отметила, что с осторожностью возвращается насцену, она не хочет "пускаться во все тяжкие"."Но вообще стараюсь сейчас не выпускать никакихновых песен. Потому что, боюсь показаться нескромной, но как только моя свежаякомпозиция появляется в Сети – она тут же становится хитом, а для артиста этозначит – плотное гастрольное расписание, постоянные съемки и разъезды", -цитирует МакSим .