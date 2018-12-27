Ракета-носитель Союз-2.1а стартовала с космодрома Восточный.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный. Она поднимет на орбиту два российских спутника "Канопус-В" и 26 иностранных аппаратов.Это последний в 2018 году запуск с Восточного. Корпорация "Роскосмос" ведет прямую трансляцию события.Через 118 секунд после старта, согласно плану, произойдет отделение первой ступени, на 287 секунде – второй. Спутники "Канопус-В" отделятся от разгонного блока "Фрегат" в 06:06 и 06:12 по времени Москвы.