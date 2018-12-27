Неотъемлемой частью новогоднего стола являются салаты. Эксперты Роскачества раскрыли идеальный рецепт Оливье, чтобы россияне смогли порадовать этим вкусным блюдом родных и близких.

Неотъемлемой частью новогоднего стола являются салаты. Эксперты "Роскачества" раскрыли идеальныйрецепт "Оливье"чтобы россияне смогли порадовать этим вкусным блюдом родных и близких.Специалистыопровергли распространенный миф о том, что "докторская" колбаса содержитвредные вещества. "Ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов необнаружено", – сообщают ученые. Они также назвали бренды, которые производят самыйкачественный продукт. В список попали "Снежана", "Агрокомплекс", "Мяснов", "Ромкор","Балахоновский мясокомбинат", "Пит-Продукт", Фамильные колбасы", "Окраина" и"Томаровский мясокомбинат".При выборекартофеля эксперты рекомендуют внимательно изучить его внешний вид. Кожура должнабыть желтой, неокрепшей, а сами клубни – целыми и сухими. Диаметр картофеляможет быть от 40 до 80 мм. "Тем не менее, допускается выбирать клубни с пятнамибледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которыемогут быть удалены при бытовой очистке. Также не следует пугаться клубней смеханическими повреждениями, например, порезами или трещинами, но глубина ихдолжна составлять не более 10 мм в длину", – уточняет заместитель руководителя "Роскачества" ЕленаСератцева.Экспертынапоминают, что включает в себя консервированный зеленый горошек. Он должен содержать четыре главных элемента: горох,воду, сахар и соль. Для новогоднего стола лучше выбирать товары, изготовленныес конца мая по конец июля. Специалисты отметили, что если упаковка герметична,то материал тары никак не влияет на качество продукта.Вкус маринованныхогурцов должен быть "приятным, слабокислым или кислым, кисло-сладким, умеренносоленым, с ароматом пряностей". Лучшими эксперты признали торговые марки "Бояринъ", "Верес","GLOBUS", "Д", "6 соток", "Царь-овощ".Еще однимважным ингредиентом, входящим в , является майонез. Натуральныйпродукт заключает в себе не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира. В противном случае покупатели столкнулись с майонезном соусом. Растительное масло должно быть рафинированными дезодорированным. Специалисты рекомендуют покупать товары марок "СКИТ", "Mr.Ricco","Heinz", "Каждый день", "Ряба", "Миладора", "Московский Провансаль", "Слобода","Букет", "Новосибирский провансаль", "Хабаровский".