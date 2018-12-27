Неотъемлемой частью новогоднего стола являются салаты. Эксперты Роскачества раскрыли идеальный рецепт Оливье, чтобы россияне смогли порадовать этим вкусным блюдом родных и близких.
Неотъемлемой частью новогоднего стола являются салаты. Эксперты "Роскачества" раскрыли идеальный
рецепт "Оливье"
,
чтобы россияне смогли порадовать этим вкусным блюдом родных и близких.
Специалисты
опровергли распространенный миф о том, что "докторская" колбаса содержит
вредные вещества. "Ни бумаги, ни ДНК грызунов, ни вредных микроорганизмов не
обнаружено", – сообщают ученые. Они также назвали бренды, которые производят самый
качественный продукт. В список попали "Снежана", "Агрокомплекс", "Мяснов", "Ромкор",
"Балахоновский мясокомбинат", "Пит-Продукт", Фамильные колбасы", "Окраина" и
"Томаровский мясокомбинат".
При выборе
картофеля эксперты рекомендуют внимательно изучить его внешний вид. Кожура должна
быть желтой, неокрепшей, а сами клубни – целыми и сухими. Диаметр картофеля
может быть от 40 до 80 мм. "Тем не менее, допускается выбирать клубни с пятнами
бледно-зеленого цвета общей площадью не более 2 квадратных сантиметров, которые
могут быть удалены при бытовой очистке. Также не следует пугаться клубней с
механическими повреждениями, например, порезами или трещинами, но глубина их
должна составлять не более 10 мм в длину", – уточняет заместитель руководителя "Роскачества" Елена
Сератцева.
Эксперты
напоминают, что включает в себя консервированный зеленый горошек. Он должен содержать четыре главных элемента: горох,
воду, сахар и соль. Для новогоднего стола лучше выбирать товары, изготовленные
с конца мая по конец июля. Специалисты отметили, что если упаковка герметична,
то материал тары никак не влияет на качество продукта.
Вкус маринованных
огурцов должен быть "приятным, слабокислым или кислым, кисло-сладким, умеренно
соленым, с ароматом пряностей". Лучшими эксперты признали торговые марки "Бояринъ", "Верес",
"GLOBUS", "Д", "6 соток", "Царь-овощ".
Еще одним
важным ингредиентом, входящим в , является майонез. Натуральный
продукт заключает в себе не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира. В противном случае покупатели столкнулись с майонезном соусом. Растительное масло должно быть рафинированным
и дезодорированным. Специалисты рекомендуют покупать товары марок "СКИТ", "Mr.Ricco",
"Heinz", "Каждый день", "Ряба", "Миладора", "Московский Провансаль", "Слобода",
"Букет", "Новосибирский провансаль", "Хабаровский".