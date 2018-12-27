Президент
Украины неплохо заработал в этом году: только фонд Ротшильдов выплатил ему 20
миллионов долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения,
доходы Петра Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в
связях с тайными обществами, управляющими миром.
Президент
Украины неплохо заработал в этом году: только фонд Ротшильдов выплатил ему 20
миллионов долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения,
доходы Петра Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в
связях с тайными обществами, управляющими миром.
Вот уже
почти три столетия династия европейских банкиров Ротшильдов остается
мишенью для многочисленных теорий заговоров. К примеру, утверждалось, что эта
еврейская семья принадлежит к иллюминатам, контролирует все богатство мира и финансовых
учреждений и поощряет войны между государствами. На сегодня общее состояние
клана Ротшильдов превышает три триллиона долларов, эта фамилия во всем мире
является синонимом богатства.
И вот теперь
выясняется, что президент Украины получил от компании Rothschild Trust около 20
миллионов долларов дивидендов за 2018 год. В управлении этой структуры, зарегистрированной
в Швейцарии, находится
кондитерская корпорация Roshen.
Это – один из
крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч
тонн продукции в год. Компания до сих принадлежит Петру Порошенко, хотя, выдвигая
свою кандидатуру на пост президента
Украины, он обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив.
Правда, надо
отдать должное хитрецу Порошенко: Roshen он не продал, но после вступления в
должность президента передал управление корпорацией в слепой траст. Наблюдатели
оценили уловку: корпорация вроде бы теперь не его, но, на самом деле, ее
владельцем остается президент Украины.
Сейчас продажей
корпорации безуспешно занимается инвестиционная компания Rothschild, которая из-за
продолжающегося конфликта в Донбассе не
может найти покупателя. Никто из крупных игроков на шоколадно-кондитерском
рынке не хочет приобретать рискованный актив.
Поражает
цинизм Петра Порошенко: в то время, как из Европы в его карман продолжают поступать
немалые деньги, население Украины все больше скатывается в нищету. По
официальным данным, в стране за чертой бедности живет около трети граждан.
Доход 33,9%
украинцев (это около 14 миллионов человек) составляет меньше фактического
прожиточного минимума, сообщает государственная служба статистики Украины. Согласно
госбюджету на 2019 год, прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019
году на Украине с 1 января составит 66 долларов. Для сравнения: в России этот
показатель равен почти 300 долларам.
Очевидно, что связь
Порошенко с тайной мировой закулисой не прибавляет ему политических очков перед
намеченными на март 2019 года президентскими выборами. Его рейтинг сейчас не
превышает 10%, в то время, как в лидеры президентской гонки выбилась газовая
принцесса Юлия Тимошенко. В спину ей дышит шоумен и артист Владимир Зеленский.
В такой,
заведомо проигрышной ситуации Порошенко остается только придумать новую провокацию
в отношении России – послать свои корабли к Крымскому мосту или устроить
диверсию на границе. Правда, в таком случае, украинскому президенту нужно будет
запастись галстуком для жевания – его будет ждать судьба Михаила Саакашвили.