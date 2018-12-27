Президент Украины неплохо заработал в этом году: только фонд Ротшильдов выплатил ему 20 миллионов долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения, доходы Петра Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его в связях с тайными обществами, управляющими миром.

ПрезидентУкраины неплохо заработал в этом году: только фонд Ротшильдов выплатил ему 20миллионов долларов дивидендов. На фоне стремительно беднеющего населения,доходы Петра Порошенко возмутили граждан страны. А кто-то даже заподозрил его всвязях с тайными обществами, управляющими миром.Вот ужепочти три столетия династия европейских банкиров Ротшильдов остаетсямишенью для многочисленных теорий заговоров. К примеру, утверждалось, что этаеврейская семья принадлежит к иллюминатам, контролирует все богатство мира и финансовыхучреждений и поощряет войны между государствами. На сегодня общее состояниеклана Ротшильдов превышает три триллиона долларов, эта фамилия во всем миреявляется синонимом богатства.И вот теперьвыясняется, что президент Украины получил от компании Rothschild Trust около 20миллионов долларов дивидендов за 2018 год. В управлении этой структуры, зарегистрированнойв Швейцарии, находитсякондитерская корпорация Roshen.Это – один изкрупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысячтонн продукции в год. Компания до сих принадлежит Петру Порошенко, хотя, выдвигаясвою кандидатуру на пост президентаУкраины, он обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив.Правда, надоотдать должное хитрецу Порошенко: Roshen он не продал, но после вступления вдолжность президента передал управление корпорацией в слепой траст. Наблюдателиоценили уловку: корпорация вроде бы теперь не его, но, на самом деле, еевладельцем остается президент Украины.Сейчас продажейкорпорации безуспешно занимается инвестиционная компания Rothschild, которая из-запродолжающегося конфликта в Донбассе неможет найти покупателя. Никто из крупных игроков на шоколадно-кондитерскомрынке не хочет приобретать рискованный актив.Поражаетцинизм Петра Порошенко: в то время, как из Европы в его карман продолжают поступатьнемалые деньги, население Украины все больше скатывается в нищету. Поофициальным данным, в стране за чертой бедности живет около трети граждан.Доход 33,9%украинцев (это около 14 миллионов человек) составляет меньше фактическогопрожиточного минимума, сообщает государственная служба статистики Украины. Согласногосбюджету на 2019 год, прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019году на Украине с 1 января составит 66 долларов. Для сравнения: в России этотпоказатель равен почти 300 долларам.Очевидно, что связьПорошенко с тайной мировой закулисой не прибавляет ему политических очков переднамеченными на март 2019 года президентскими выборами. Его рейтинг сейчас непревышает 10%, в то время, как в лидеры президентской гонки выбилась газоваяпринцесса Юлия Тимошенко. В спину ей дышит шоумен и артист Владимир Зеленский.В такой,заведомо проигрышной ситуации Порошенко остается только придумать новую провокациюв отношении России – послать свои корабли к Крымскому мосту или устроитьдиверсию на границе. Правда, в таком случае, украинскому президенту нужно будетзапастись галстуком для жевания – его будет ждать судьба Михаила Саакашвили.