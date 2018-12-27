Иосиф Оганесян и Саша Черно недавно сыграли свадьбу. Получив статус законной жены, участница шоу Дом-2 совсем распоясалась.

Иосиф Оганесян и Саша Черно недавно сыгралисвадьбу. Получив статус законной жены, участница шоу "Дом-2" совсемраспоясалась.В Instagram-аккаунте "dom2_reality" было опубликовано видео, которое вызвало у поклонниковтелестройки недоумение. Многие не понимают, почему Оганесян женился на такойхабалке.В кадре Иосиф и Саша репетируют танцевальныйномер. Черно, которая, судя по всему, только вышла из душа, лениво вращаетсявокруг возлюбленного. Пышка не может понять, что именно хочет от нее муж, поэтомупериодически переходит на крик. "Что я делаю? Нормально объясняй!" – визжитЧерно.Фанаты телестройки жалеют молодого человека ивосхищаются его терпением. По мнению интернет-обывателей Саша совсем извела мужа."Репетицияразвода (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Подарите ей уже насвадьбу" ХАЛАТИК ". Нет уже сил смотреть на эти ее полотенца🤦‍♀️", "Слони моська", "Черно как овчарка она не умеет разговаривать, спрашивать,онасразу орет", "А я боялась, чтобы полотенце не слетело 🙈🤪😆", "Лебедушкапошла😂😂😂", "За периметром мигом убежит. Это простоздесь!!!!!! От такой сломя голову нужно бежать. Ленивая просто слов нет!!!!!!","Йосяяяя очнись!!!!! Ну это же просто мрак!!!! Нуты сам чтоль не видеть, какая она!!! Недовольная, кричит на пустом месте, неужели она такая глупая что не может догадается, элементарно, что и кудапойти..... Йосиф задумайся, ты же прекрасный", – рассуждали поклонники "Дома-2".Напомним, что бракосочетание Саши Черно и ИосифаОганесяна состоялось 22 декабря. Торжественная церемония прошла в ВернадскомЗАГСе, куда молодые приехали на шикарном авто. Участница надела белоесвадебное платье с пышной юбкой. Костюм жениха до последнего держался в тайне —Иосиф выбирал между классическим черным и необычным изумрудным. После молодые игости отправились гулять по Москве. Новобрачных также сопровождал фотограф. Отметим,что среди приглашенных были родители звезд шоу , которые, несмотря наразногласия, приехали поддержать брачующихся отпрысков.