Рита Дакота рассказала, что пострадала в ДТП. Девушке попался невнимательный таксист.

Рита Дакота рассказала, что пострадала в ДТП. Девушкепопался невнимательный таксист.Накануне телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на качество вождениянекоторых участников дорожного движения. По словам знаменитостей, больше всего нарушений допускают водители машин с шашечками.Бородина не понимает, как можно быть такими безответственными. Ведьтаксисты рискуют не только собственным благополучием, но и жизнью своих пассажиров."На Русаковской набережной в Москве водитель такси на большой скоростипробил ограждение и вылетел в реку Яуза. Мужчину спасли сотрудники МЧС. И онбыл пьян, ну вот как так?! А сколько историй, да и сама я вижу, как они простоне вылезают из телефона, едут смотрят фильмы, клипы. Люди им свою жизньдоверяют, что за отношение?" – написала Ксения в личном микроблоге.В комментариях под публикацией знаменитости разгорелась дискуссия. Кбеседе присоединилась певица Рита Дакота. Вокалистка сообщила, что сама сталажертвой нерадивого перевозчика."Неадекватный, не говорящий по-русски мужик. Слава богу, вписались слегка,только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят", – написала Рита.