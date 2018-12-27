Рита Дакота рассказала, что пострадала в ДТП. Девушке
попался невнимательный таксист.
Рита Дакота рассказала, что пострадала в ДТП. Девушке
попался невнимательный таксист.
Накануне телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на качество вождения
некоторых участников дорожного движения. По словам знаменитостей, больше всего нарушений допускают водители машин с шашечками.
Бородина не понимает, как можно быть такими безответственными. Ведь
таксисты рискуют не только собственным благополучием, но и жизнью своих пассажиров.
"На Русаковской набережной в Москве водитель такси на большой скорости
пробил ограждение и вылетел в реку Яуза. Мужчину спасли сотрудники МЧС. И он
был пьян, ну вот как так?! А сколько историй, да и сама я вижу, как они просто
не вылезают из телефона, едут смотрят фильмы, клипы. Люди им свою жизнь
доверяют, что за отношение?" – написала Ксения в личном микроблоге.
В комментариях под публикацией знаменитости разгорелась дискуссия. К
беседе присоединилась певица Рита Дакота. Вокалистка сообщила, что сама стала
жертвой нерадивого перевозчика.
"Неадекватный, не говорящий по-русски мужик. Слава богу, вписались слегка,
только руку немного ушибла, но факт! Ужас, как водят", – написала Рита.