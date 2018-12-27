Гармонию отдыха в великолепном дворце с богатым убранством и незабываемого кулинарного путешествия предлагает расположенный на белоснежных пляжах острова Саадиат в Абу-Даби отель Rixos Saadiyat Island. Здесь впервые сочетаются системы all-inclusive и all-exclusive, образуя уникальную концепцию роскошного отдыха.

Гармонию отдыха ввеликолепном дворце с богатым убранством и незабываемого кулинарного путешествияпредлагает расположенный на белоснежных пляжах острова Саадиат в Абу-Даби отельRixos Saadiyat Island. Здесь впервые сочетаются системы all-inclusive и all-exclusive, образуя уникальнуюконцепцию роскошного отдыха.ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВПрежде чем начатьисследовать богатое культурное наследие и достопримечательности столицы ОбъединенныхАрабских Эмиратов, почему бы не отправиться в кулинарное путешествие и непопробовать ароматы со всего мира в одном из многочисленных ресторанов натерритории отеля? Здесь можно открыть для себя изысканное разнообразие вкусов,которые гармонично сливаются с жизнью отеля, удовлетворяя предпочтения гостейвсех возрастов.Концепция повседневныхобедов с завораживающим видом на пляж представлена в ресторане и снэк-бареPeople's, который идеально подходит для остановки на освежающий коктейль поа-ля карт меню, в окружении тропической природы. Гостям предлагается разнообразиезакусок, алкогольных и безалкогольных напитков, которыми можно насладиться наоткрытой террасе в течение всего дня.Вдохновившись влиянием дальневосточныхи азиатских веяний, отель приглашает познакомитьсясо всемирно известной японской кухней в а-ля карте ресторан Aja. Благодаряшоу-кухне Теппаньяки, саке, суши-бару и развлекательной музыке, здесь можнопровести незабываемый вечер, полный впечатляющих моментов.Освежающий бриз отполуденного зноя или созерцание заката с коктейлями в руке, никогда не звучалоболее привлекательно, чем в баре у бассейна Highlight. Профессиональные барменымастерски смешивают свои фирменные напитки, а гости в это время расслабляются вкомфортной атмосфере бассейна, продолжая вечер под ритмы диджея. Сюда можнопридти и ночью: бар у бассейна работает до двух часов.Воплощение роскошногоа-ля карт ресторана на пляже – это Mermaid, где сочетаются турецкая и средиземноморскаякухни, блюда подаются на фоне захватывающего вида белоснежного пляжа и моря. Ресторанна пляже – лучшее место для того, чтобы отметить особое событие или просто побаловать себя ужином в райском уголке.Club House – эксклюзивное место,предназначенное только для гостей, проживающих в роскошных виллах. В интимнойатмосфере этого ресторана подают блюда, которые пробуждают все вкусовые чувства. Сюдаможно придти в течение всего дня и вечером для того, чтобы насладиться, в томчисле, прохладительными напитками и коктейлями.Для особых случаев – ресторанL'Olivio, источающий теплые и харизматические ароматы Италии. Здесьпредлагаются восхитительная пицца и макаронные изделия для истинных любителей,а также широкий выбор блюд в элегантной, но традиционной атмосфере. В мобильныхснэк-киосках можно почувствовать удовольствие от возможности перекусить в удобномформате прямо на ходу или между основнымпитанием в ресторанах.А после релаксации вспа-салоне самое время сделать остановку в Vitamin Bar, чтобы утолить жажду, насладитьсясвежими фруктовыми соками и безалкогольными напитками в комфортной атмосфере. Убассейна с волнами расположился комфортный Aqua Bar, который предлагает выборлегких напитков.Ну, и наконец, Turquoise– основной ресторан отеля, работающий в течение всего дня. Это – классический шведскийстол, предоставляющий уникальную возможность бесконечно экспериментировать сароматами, созданными под руководством лучших шеф-поваров. Вечером здесь можно насладитьсязвуками живой музыки или побаловать себя выходным бранчем, на которомпредставлены различные свежеприготовленные коктейли и шоу-кухня.ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛАРасположенный у береговострова Саадият, спа-центр отеля Rixos Saadiyat Island, вдохновленный турецкимитрадициями, привлекает ценителей спа со всего мира. Он приглашает погрузиться в уединение испокойствие. Профессиональная команда экспертов-терапевтов поможет восстановитьравновесие в сознании, теле и духе. Спа-центр предлагает программы,рассчитанные на несколько дней, программы на выходные дни и разовые процедуры,которые помогут по-настоящему гармонизировать внутреннее состояние инастроиться на благополучие.Независимоот времени года, отель позаботится о разнообразной программе развлечений длявсех гостей. Развлекательные программы меняются в зависимости от сезона и идеальноподходят как для семей с детьми, так и для групп друзей и пар.Любителей спортаприятно порадует разнообразие спортивных мероприятий: от тенниса до йоги, сполностью оборудованными площадками, как в помещении, так и на открытом воздухе,включая современный спортзал. Для любителей приключений с адреналиномпредставлены разнообразные не моторные водные виды спорта в открытых водахПерсидского залива.Счастливые дети делаютсчастливыми родителей, а это значит, что в клубе Rixy повсюду сияют улыбки. Детейвосхитят дискотека Rixy, кино, охота за сокровищами, игры на пляже и вбассейне, шоу талантов и многое другое.Неземной красоты площадка,расположенная на берегу острова, олицетворяет идеальное место проведениясвадьбы для любых жениха и невесты. Роскошный праздник объединения сердец,проведенный здесь, запомнится на всю жизнь.Отель предлагаетразнообразие площадок для встреч и переговоров, от изысканных ресторанов а-лякарт до роскошных бальных залов, вместимостью до тысячи человек.Rixos Saadiyat Island -идеальный выбор с безграничными возможностями для тех, кто хочет расслабиться вспокойствии спа-центра, проложить следы на песке вдоль девственногобелоснежного частного пляжа, получить всплеск эмоций в аквапарке и вкуснопоесть.