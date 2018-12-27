Гармонию отдыха в
великолепном дворце с богатым убранством и незабываемого кулинарного путешествия
предлагает расположенный на белоснежных пляжах острова Саадиат в Абу-Даби отель
Rixos Saadiyat Island. Здесь впервые сочетаются системы all-inclusive и all-exclusive, образуя уникальную
концепцию роскошного отдыха.
Гармонию отдыха в
великолепном дворце с богатым убранством и незабываемого кулинарного путешествия
предлагает расположенный на белоснежных пляжах острова Саадиат в Абу-Даби отель
Rixos Saadiyat Island. Здесь впервые сочетаются системы all-inclusive и all-exclusive, образуя уникальную
концепцию роскошного отдыха.
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ГУРМАНОВ
Прежде чем начать
исследовать богатое культурное наследие и достопримечательности столицы Объединенных
Арабских Эмиратов, почему бы не отправиться в кулинарное путешествие и не
попробовать ароматы со всего мира в одном из многочисленных ресторанов на
территории отеля? Здесь можно открыть для себя изысканное разнообразие вкусов,
которые гармонично сливаются с жизнью отеля, удовлетворяя предпочтения гостей
всех возрастов.
Концепция повседневных
обедов с завораживающим видом на пляж представлена в ресторане и снэк-баре
People's, который идеально подходит для остановки на освежающий коктейль по
а-ля карт меню, в окружении тропической природы. Гостям предлагается разнообразие
закусок, алкогольных и безалкогольных напитков, которыми можно насладиться на
открытой террасе в течение всего дня.
Вдохновившись влиянием дальневосточных
и азиатских веяний, отель приглашает познакомиться
со всемирно известной японской кухней в а-ля карте ресторан Aja. Благодаря
шоу-кухне Теппаньяки, саке, суши-бару и развлекательной музыке, здесь можно
провести незабываемый вечер, полный впечатляющих моментов.
Освежающий бриз от
полуденного зноя или созерцание заката с коктейлями в руке, никогда не звучало
более привлекательно, чем в баре у бассейна Highlight. Профессиональные бармены
мастерски смешивают свои фирменные напитки, а гости в это время расслабляются в
комфортной атмосфере бассейна, продолжая вечер под ритмы диджея. Сюда можно
придти и ночью: бар у бассейна работает до двух часов.
Воплощение роскошного
а-ля карт ресторана на пляже – это Mermaid, где сочетаются турецкая и средиземноморская
кухни, блюда подаются на фоне захватывающего вида белоснежного пляжа и моря. Ресторан
на пляже – лучшее место для того, чтобы отметить особое событие или просто побаловать себя ужином в райском уголке.
Club House – эксклюзивное место,
предназначенное только для гостей, проживающих в роскошных виллах. В интимной
атмосфере этого ресторана подают блюда, которые пробуждают все вкусовые чувства. Сюда
можно придти в течение всего дня и вечером для того, чтобы насладиться, в том
числе, прохладительными напитками и коктейлями.
Для особых случаев – ресторан
L'Olivio, источающий теплые и харизматические ароматы Италии. Здесь
предлагаются восхитительная пицца и макаронные изделия для истинных любителей,
а также широкий выбор блюд в элегантной, но традиционной атмосфере. В мобильных
снэк-киосках можно почувствовать удовольствие от возможности перекусить в удобном
формате прямо на ходу или между основным
питанием в ресторанах.
А после релаксации в
спа-салоне самое время сделать остановку в Vitamin Bar, чтобы утолить жажду, насладиться
свежими фруктовыми соками и безалкогольными напитками в комфортной атмосфере. У
бассейна с волнами расположился комфортный Aqua Bar, который предлагает выбор
легких напитков.
Ну, и наконец, Turquoise
– основной ресторан отеля, работающий в течение всего дня. Это – классический шведский
стол, предоставляющий уникальную возможность бесконечно экспериментировать с
ароматами, созданными под руководством лучших шеф-поваров. Вечером здесь можно насладиться
звуками живой музыки или побаловать себя выходным бранчем, на котором
представлены различные свежеприготовленные коктейли и шоу-кухня.
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Расположенный у берегов
острова Саадият, спа-центр отеля Rixos Saadiyat Island, вдохновленный турецкими
традициями, привлекает ценителей спа со всего мира. Он приглашает погрузиться в уединение и
спокойствие. Профессиональная команда экспертов-терапевтов поможет восстановить
равновесие в сознании, теле и духе. Спа-центр предлагает программы,
рассчитанные на несколько дней, программы на выходные дни и разовые процедуры,
которые помогут по-настоящему гармонизировать внутреннее состояние и
настроиться на благополучие.
Независимо
от времени года, отель позаботится о разнообразной программе развлечений для
всех гостей. Развлекательные программы меняются в зависимости от сезона и идеально
подходят как для семей с детьми, так и для групп друзей и пар.
Любителей спорта
приятно порадует разнообразие спортивных мероприятий: от тенниса до йоги, с
полностью оборудованными площадками, как в помещении, так и на открытом воздухе,
включая современный спортзал. Для любителей приключений с адреналином
представлены разнообразные не моторные водные виды спорта в открытых водах
Персидского залива.
Счастливые дети делают
счастливыми родителей, а это значит, что в клубе Rixy повсюду сияют улыбки. Детей
восхитят дискотека Rixy, кино, охота за сокровищами, игры на пляже и в
бассейне, шоу талантов и многое другое.
Неземной красоты площадка,
расположенная на берегу острова, олицетворяет идеальное место проведения
свадьбы для любых жениха и невесты. Роскошный праздник объединения сердец,
проведенный здесь, запомнится на всю жизнь.
Отель предлагает
разнообразие площадок для встреч и переговоров, от изысканных ресторанов а-ля
карт до роскошных бальных залов, вместимостью до тысячи человек.
Rixos Saadiyat Island -
идеальный выбор с безграничными возможностями для тех, кто хочет расслабиться в
спокойствии спа-центра, проложить следы на песке вдоль девственного
белоснежного частного пляжа, получить всплеск эмоций в аквапарке и вкусно
поесть.