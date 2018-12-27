Множество россиян рискуют после Нового года остаться без работы. О массовых увольнениях предупредил Минтруд. В ведомстве назвали сферы, в которых сокращения будут особенно чувствительными.

Множество россиян рискуют после Нового года остаться безработы. О массовых увольнениях предупредил Минтруд. В ведомстве назвали сферы,в которых сокращения будут особенно чувствительными.Более 200 тысяч россиян окажутся в зоне риска посленовогодних праздников, сообщили в министерстве. Ведомство точно подсчитало,сколько рабочих мест исчезнет в каждой сфере экономики.Больше всего сокращения затронут сотрудников финансовой ибанковской сфер. По прогнозам, в этих областях планируют уволить около 30,5тысяч специалистов.В течении всего 2019-го будут увольнять в сферах "медиаи маркетинг" и "продукты питания". В первые же три месяца новогогода работу потеряют 14,4 тысячи сотрудников сферы добычи энергетическихископаемых, производства электроэнергии и другого топлива, 11,7 тысячи —производства машин и оборудования, 8,2 тысячи – автомобилестроения и 6,2 тысячи– производства стройматериалов.Компании, работающие в транспортной сфере, намеренысократить около 27,7 тысячи работников, а фирмы, занимающиеся производствомэлектрооборудования вычислительной и измерительной техники, – около 16,6 тысячичеловек, передает . В то же время, отмечают аналитики, параллельно в другихотраслях открываются вакантные места.Ранее в ведомстве утверждали, что повышение размера пособияпо безработице в стране может вызвать всплеск регистрации лишившихся работыграждан на бирже труда. Однако эксперты считают, что россияне предпочтутостаться самозанятыми, а не бороться за 8 тысяч рублей выплаты.