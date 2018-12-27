Множество россиян рискуют после Нового года остаться без
работы. О массовых увольнениях предупредил Минтруд. В ведомстве назвали сферы,
в которых сокращения будут особенно чувствительными.
Множество россиян рискуют после Нового года остаться без
работы. О массовых увольнениях предупредил Минтруд. В ведомстве назвали сферы,
в которых сокращения будут особенно чувствительными.
Более 200 тысяч россиян окажутся в зоне риска после
новогодних праздников, сообщили в министерстве. Ведомство точно подсчитало,
сколько рабочих мест исчезнет в каждой сфере экономики.
Больше всего сокращения затронут сотрудников финансовой и
банковской сфер. По прогнозам, в этих областях планируют уволить около 30,5
тысяч специалистов.
В течении всего 2019-го будут увольнять в сферах "медиа
и маркетинг" и "продукты питания". В первые же три месяца нового
года работу потеряют 14,4 тысячи сотрудников сферы добычи энергетических
ископаемых, производства электроэнергии и другого топлива, 11,7 тысячи —
производства машин и оборудования, 8,2 тысячи – автомобилестроения и 6,2 тысячи
– производства стройматериалов.
Компании, работающие в транспортной сфере, намерены
сократить около 27,7 тысячи работников, а фирмы, занимающиеся производством
электрооборудования вычислительной и измерительной техники, – около 16,6 тысячи
человек, передает . В то же время, отмечают аналитики, параллельно в других
отраслях открываются вакантные места.
Ранее в ведомстве утверждали, что повышение размера пособия
по безработице в стране может вызвать всплеск регистрации лишившихся работы
граждан на бирже труда. Однако эксперты считают, что россияне предпочтут
остаться самозанятыми, а не бороться за 8 тысяч рублей выплаты.