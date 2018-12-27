Бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов подвергся нападению россиянина на отдыхе в Таиланде. Мастер дзюдо скрутил неадекватного мужчину и передал полиции.

Бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов подвергсянападению россиянина на отдыхе в Таиланде. Мастер дзюдо скрутил неадекватногомужчину и передал полиции.Инцидент произошел во время открытой тренировки на Пхукете. Мужчина,который за несколько дней до этого уже фотографировался с Носовым и дажевыкладывал снимки в соцсети, неожиданно стал выяснять отношения.Предлогом стало то, что Носов разминался рядом с подругойроссиянина – и, по версии неадеквата, к ней приставал. Мужчина все большераспалялся, дерзил и в итоге Носов предложил ему выяснить отношения на ринге. Агрессивныйтоварищ ушел, но вернулся минут через 20 и согласился на схватку."Первый раз я его придушил, чтобы успокоился.Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня. Я сделалконтрприем, провел болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжилитренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, гдебыли женщины и дети! И начал кричать, что меня убьет", – рассказал Носов.По словам спортсмена, мужчина вооружился тесаком, которым рубят кокосы.Нападавшего при помощи скрутили и передали полиции. После изучениястраницы мужчины в соцсети Носов пришел к выводу, что "бандит,занимающийся выколачиванием долгов".Дмитрий – дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады вАфинах. Носов также занимается политикой, депутат Госдумы шестого созыва.