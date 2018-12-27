Бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов подвергся
нападению россиянина на отдыхе в Таиланде. Мастер дзюдо скрутил неадекватного
мужчину и передал полиции.
Бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов подвергся
нападению россиянина на отдыхе в Таиланде. Мастер дзюдо скрутил неадекватного
мужчину и передал полиции.
Инцидент произошел во время открытой тренировки на Пхукете. Мужчина,
который за несколько дней до этого уже фотографировался с Носовым и даже
выкладывал снимки в соцсети, неожиданно стал выяснять отношения.
Предлогом стало то, что Носов разминался рядом с подругой
россиянина – и, по версии неадеквата, к ней приставал. Мужчина все больше
распалялся, дерзил и в итоге Носов предложил ему выяснить отношения на ринге. Агрессивный
товарищ ушел, но вернулся минут через 20 и согласился на схватку.
"Первый раз я его придушил, чтобы успокоился.
Отпустили. Он подошел извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал
контрприем, провел болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили
тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, где
были женщины и дети! И начал кричать, что меня убьет", – рассказал Носов.
По словам спортсмена, мужчина вооружился тесаком, которым рубят кокосы.
Нападавшего при помощи скрутили и передали полиции. После изучения
страницы мужчины в соцсети Носов пришел к выводу, что "бандит,
занимающийся выколачиванием долгов".
Дмитрий – дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады в
Афинах. Носов также занимается политикой, депутат Госдумы шестого созыва.