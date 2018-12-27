Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II вызвала недовольство подданных Ее Величества. Британцы замечают: легко рассуждать о бедности и аскетизме, сидя возле золотого рояля.

Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II вызвала недовольство подданныхЕе Величества. Британцы замечают: легко рассуждать о бедности и аскетизме, сидявозле золотого рояля.92-летняя королева всвоем обращении к нации говорила о семье, дружбе, мире и доброте, которые нужнысейчас как никогда. Отметила Елизавета II и то, что люди должны уважать друг друга – даже если междуними возникают самые серьезные разногласия."Некоторые народы верят, что долгая жизнь приноситмудрость. Мне бы хотелось так думать. Возможно, часть этой мудрости заключаетсяв том, чтобы признать загадочные парадоксы жизни. Например, то, что людиобладают огромной тягой к добру, и в то же время способны совершать злыепоступки", – сказала, в частности, королева Великобритании.Порассуждала и о пользе аскетизма. Эта часть ееречь больше всего возмутила слушателей. Подданные отметили: легко говорить обедности и прочих трудностях, сидя около старинного золотого рояля, передаетСравнили речьи с обращением к британцам ТерезыМэй. Выступление премьера подняли на смех за странные высказывания о "российскойагрессии", которую якобы отразили войска королевства. Пользователисоцсетей пишут, что Мэй готова оправдать любую свою неудачу происками русских,и народ от этого порядком устал. Да и общие фразы в обращении Елизаветы II народ отнюдь не вдохновили.