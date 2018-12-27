Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II вызвала недовольство подданных
Ее Величества. Британцы замечают: легко рассуждать о бедности и аскетизме, сидя
возле золотого рояля.
Рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II вызвала недовольство подданных
Ее Величества. Британцы замечают: легко рассуждать о бедности и аскетизме, сидя
возле золотого рояля.
92-летняя королева в
своем обращении к нации говорила о семье, дружбе, мире и доброте, которые нужны
сейчас как никогда. Отметила Елизавета II и то, что люди должны уважать друг друга – даже если между
ними возникают самые серьезные разногласия.
"Некоторые народы верят, что долгая жизнь приносит
мудрость. Мне бы хотелось так думать. Возможно, часть этой мудрости заключается
в том, чтобы признать загадочные парадоксы жизни. Например, то, что люди
обладают огромной тягой к добру, и в то же время способны совершать злые
поступки", – сказала, в частности, королева Великобритании.
Порассуждала и о пользе аскетизма. Эта часть ее
речь больше всего возмутила слушателей. Подданные отметили: легко говорить о
бедности и прочих трудностях, сидя около старинного золотого рояля, передает
Сравнили речь
и с обращением к британцам Терезы
Мэй. Выступление премьера подняли на смех за странные высказывания о "российской
агрессии", которую якобы отразили войска королевства. Пользователи
соцсетей пишут, что Мэй готова оправдать любую свою неудачу происками русских,
и народ от этого порядком устал. Да и общие фразы в обращении Елизаветы II народ отнюдь не вдохновили.