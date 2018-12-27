Ксения Собчак дала новую пищу для обсуждений. Телеведущая, чья семейная жизнь с актером Максимом Виторганом в последнее время под особым наблюдением общественности после слухов об измене, показала фото, на котором запечатлена во время семейного ужина с явно не мужем.

Ксения Собчак дала новую пищу для обсуждений. Телеведущая, чья семейная жизнь с актером Максимом Виторганом в последнее время под особым наблюдением общественности после слухов об измене, показала фото, на котором запечатлена во время семейного ужина с явно не мужем.посетила очередной светское мероприятие, которое проходило в центре Москвы. Гламурная блондинка опубликовала фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Ну вот теперь точно настроение новогоднее))) С Михаилом Эрнестовичем на семейном новогоднем ужине (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – подписала кадр Собчак.На фотографии преобразившаяся после стрижки Ксения в стильном синем платье с открытыми плечами запечатлена с бизнесменом Михаилом Куснировичем. В приложении Stories телеблондинка опубликовала несколько видео с мероприятия. Интересно, что за одним столиком с Ксенией Собчак оказались шоумен, телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева.В комментариях многочисленные подписчики, встрепенувшись, буквально завалили гламурную блондинку вопросами, а где же ее супруг, актер . Далее фанаты начали гадать, сопровождал ли он именитую супругу или нет. Другие поклонники обратились к аккаунту самого Виторгана. Они там обнаружили лишь кадры с репетиций.Впрочем, особо наблюдательные заметили, что после ужина посетила выставку полотен Фриды Кало, и компанию ей составила дочь Максима Полина Виторган. Фанаты сделали вывод, что слухи о расставании Ксении с мужем все же преждевременны.Напомним. на протяжении последних недель в СМИ упорно муссируется информация о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана дал трещину. Якобы блондинка увлеклась режиссером Константином Богомоловым. А тот, в свою очередь, будто бы ради Ксюши даже развелся с женой, актрисой Дарьей Мороз. С тех пор к Собчак прилипло прозвище "самка богомола".