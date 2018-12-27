Россия не сможет запустить поезда в Крым. По мнению научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, железнодорожные составы гораздо тяжелее автомобилей, поэтому опоры моста через Керченский пролив перекосит.

Россияне сможет запустить поезда в Крым. По мнению научного сотрудникаИнститута водных проблем РАН Юрия Медовара, железнодорожные составыгораздо тяжелее автомобилей, поэтому опоры моста через Керченский проливперекосит.Ученыйотметил, что груженый поезд весит примерно шесть тысяч тонн. "Вотпойдут эти шесть тысяч тонн на две опоры, посмотрим в какую сторону ихперекосит", – цитирует Медовара украинское издание Obozrevatel, известное периодическими публикациями фейковых новостей о .Пословам сотрудника Института водных проблем РАН, железнодорожную частьмоста через Керченский пролив хотели открыть вместе с автомобильной.Медовар отметил, что для приемки трассы нужно сделать сосредоточеннуюнагрузку, посмотреть на осадку.НаКрымском мосту же, посетовал ученый, одни сваи выталкиваются наповерхность, другие – проседают. Это делает невозможным запуск железнойдороги, уверен он. "На ж/д такого не должно быть, должна быть идеальнаяповерхность", – пояснил Медовар.Поего словам, в России проблемы замалчиваются. Пристроительстве переправы было нарушено множество норм и правил, уверенМедовар.Ранееученый говорил о проседании опор моста через Керченский пролив соскоростью 89 миллиметров в год. Когда по переправе пойдет первый поезд,предупредил Медовар, может произойти перекос, что чревато сходом составас рельсов, полагает он.Движениепо автомобильной части трассы открыл в середине мая этого годапрезидент России Владимир Путин. Железная дорога на Крымском мосту поплану должна быть построена к концу следующего года.