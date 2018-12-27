Телеведущий сообщил, что дебютировал
в кино. Новость он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.
Телеведущий сообщил, что дебютировал
в кино. Новость он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.
Ведущий шоу "На самом деле" на Первом канале удивил поклонников. Дмитрий Шепелев
выложил видео со съемочной площадки.
"У меня сегодня дебют
в кино. Можете меня поздравить. Мой предыдущий дебют в кино был очень успешным.
Я сыграл роль. Ее вырезали из фильма. В общем, все удалось. Ну, в добрый путь.
Посмотрим, что будет на этот раз. Я играю самого себя. Это очень прикольно", – поделился
телеведущий. Однако подробностей о том, из какой ленты его вырезали, а в какой
он снимается сейчас, Шепелев не рассказал.
В ролике на съемочной
площадке можно заметить режиссера Илью Куликова и актрису Ольгу Дибцеву. Можно предположить,
что Дмитрий Шепелев получил роль в новом сериале "Мылодрама". О его запуске было объявлено в апреле 2018 года.
Напомним, ранее
популярный телеведущий сообщил, что впервые принял
участие в озвучке мультфильма. Он разместил в Stories кадры и видео, где общается со
звукорежиссером.
Шепелев написал, что
впервые озвучивает детский мультфильм. При этом он пообещал, что подробности не
заставят себя ждать. Но до сих пор детали неизвестны: будет ли это
отечественный или зарубежный мультик.