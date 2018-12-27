Телеведущий сообщил, что дебютировал в кино. Новость он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

Телеведущий сообщил, что дебютировалв кино. Новость он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.Ведущий шоу "На самом деле" на Первом канале удивил поклонников. Дмитрий Шепелеввыложил видео со съемочной площадки."У меня сегодня дебютв кино. Можете меня поздравить. Мой предыдущий дебют в кино был очень успешным.Я сыграл роль. Ее вырезали из фильма. В общем, все удалось. Ну, в добрый путь.Посмотрим, что будет на этот раз. Я играю самого себя. Это очень прикольно", – поделилсятелеведущий. Однако подробностей о том, из какой ленты его вырезали, а в какойон снимается сейчас, Шепелев не рассказал.В ролике на съемочнойплощадке можно заметить режиссера Илью Куликова и актрису Ольгу Дибцеву. Можно предположить,что Дмитрий Шепелев получил роль в новом сериале "Мылодрама". О его запуске было объявлено в апреле 2018 года.Напомним, ранеепопулярный телеведущий сообщил, что впервые принялучастие в озвучке мультфильма. Он разместил в Stories кадры и видео, где общается созвукорежиссером.Шепелев написал, чтовпервые озвучивает детский мультфильм. При этом он пообещал, что подробности незаставят себя ждать. Но до сих пор детали неизвестны: будет ли этоотечественный или зарубежный мультик.