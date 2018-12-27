Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить качество расследования уголовных дел, возвращенных московскими судами в связи с негативной оценкой работы следователей со стороны председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить качество расследования уголовных дел, возвращенных московскими судами в связи с негативной оценкой работы следователей со стороны председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Отмечается, что по результатам проверки центральный аппарат СКР даст оценку профессионализму следователей по данным уголовным делам, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства.Петренко подчеркнула, что в отношении нарушителей будут приняты меры дисциплинарного характера.Ранее председатель Московского городского суда Ольга Егорова заявила, что по ее мнению большое количество оправдательных приговоров при рассмотрении дел с участием присяжных свидетельствует о низком качестве следствия.