Дорожные полицейские беседуют с маленькими пешеходами и их родителями на улицах города, призывая к соблюдению Правил дорожного движения...

Акция «Полицейский Дед Мороз» уверенно шагает по стране. Сотрудники столичной Госавтоинспекции, переодевшись в костюмы сказочных персонажей, поздравляют участников дорожного движения с Новым годом.3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве не стал исключением. Дорожные полицейские во главе с заместителем командира подполковником полиции Дмитрием Вишневским беседуют с маленькими пешеходами и их родителями на улицах города, призывая к соблюдению Правил дорожного движения, а также желают счастья и зеленого сигнала светофора в 2019 году.Инспекторы 4 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве порадовали автолюбителей приятными и красочными сюрпризами. На этот раз сотрудники дорожно-патрульной службы останавливали транспортные средства не только для проверки документов. Госавтоинспекторы вместе со сказочным персонажем вручали водителям оригинальные накидки на сиденья.Все участники акции остались довольны и пообещали быть дисциплинированными и законопослушными гражданами.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81