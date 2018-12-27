Увидев, где пожилой мужчина хранит свои сбережения, злоумышленник выхватил из его рук конверт и с похищенным скрылся...

«Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 30-летнего приезжего по подозрению в совершении грабежа в отношении 77-летнего мужчины», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с сообщением о нападении обратился 77-летний мужчина. По словам потерпевшего, на улице к нему подошел неизвестный и, представившись торговым представителем одной из компаний по реализации домашнего текстиля, попросил пожилого человека оказать ему помощь в хранении товара под предлогом срочного отъезда за рубеж. Пенсионер согласился. Войдя в квартиру, злоумышленник, ссылаясь на высокую стоимость продукции, попросил дать ему в качестве залога денежные средства. Увидев, где пожилой мужчина хранит свои сбережения, подозреваемый выхватил из его рук конверт и с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил порядка 85 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 30-летний приезжий. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.В настоящее время отделом дознания межмуниципального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79