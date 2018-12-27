Увидев, где пожилой мужчина хранит свои сбережения, злоумышленник выхватил из его рук конверт и с похищенным скрылся...
«Оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали 30-летнего приезжего по подозрению в совершении грабежа в отношении 77-летнего мужчины», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию с сообщением о нападении обратился 77-летний мужчина. По словам потерпевшего, на улице к нему подошел неизвестный и, представившись торговым представителем одной из компаний по реализации домашнего текстиля, попросил пожилого человека оказать ему помощь в хранении товара под предлогом срочного отъезда за рубеж. Пенсионер согласился. Войдя в квартиру, злоумышленник, ссылаясь на высокую стоимость продукции, попросил дать ему в качестве залога денежные средства. Увидев, где пожилой мужчина хранит свои сбережения, подозреваемый выхватил из его рук конверт и с похищенным имуществом скрылся. Материальный ущерб составил порядка 85 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 30-летний приезжий. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время отделом дознания межмуниципального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
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