Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что украинские военные контролируют почти всю серую зону на Донбассе.

Советник Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что украинские военные контролируют почти всю "серую зону" на Донбассе. Речь идет о территории, отделяющей самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины (ВСУ).Границы этой зоны установлены Минскими договоренностями, напоминает РИА Новости. Ни одна сторона не должна вводить в "серую зону" свои войска.Бирюков заявил, что ВСУ "освободили" две трети территории "серой зоны" — если считать от того состояния, в котором вооруженные силы обеих сторон были в мае 2014 года. Таким образом, утверждает политик, киевские силовики контролируют почти всю "серую зону".Ранее Народная милиция ЛНР заявляла о намерении киевских силовиков захватить позиции в "серой зоне": ВСУ стягивали в этот район технику, предназначенную для устройства капониров для блиндажей и боевых машин.