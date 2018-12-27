Состоялось очередное судебное заседание по разделу имущества знаменитых экс-супругов. Адвокат юмориста Сергей Жорин поделился подробностями.

Состоялось очередное судебное заседаниепо разделу имущества знаменитых экс-супругов. Адвокат юмориста СергейЖорин поделился подробностями.Юристрассказал, что дело сдвинулось с мертвой точки. По его словам, сторона Елены Степаненкопредставила много томов оценки. Полная опись имущества артистов с фотографиямисоставляет 50 томов.Жорин отметил, что послеразвода юмористов "все начало развиваться очень динамично". "ПосколькуСтепаненко не удалось затянуть бракоразводный процесс, то мы скоро закончим и сразделом", – цитирует защитника Петросяна РЕН ТВ.Адвокат считает,что скоро бывшие супруги наконец-то начнут счастливую жизнь, "но уже отдельно".Пока же Степаненко держит бывшего мужа, как говорится, на коротком поводке.Ведь, по словам Сергея Жорина, артист до сих пор не имеет доступа к общей сюмористкой квартире, в которой она сейчас проживает.При этомЕвгений Петросян исправно платит за жилплощадь. Но, видимо, портить отношенияему себе дороже. "Он не хочет ссориться со Степаненко, потому ее нетрогает. Он считает, что стоимость квартиры сильно завысили", -рассказал Жорин.Вместе стем, юрист подчеркнул, что сторона Степаненко не смогла документальноподтвердить заявление о совместно нажитом имуществе, о выводе денег со счетов. Поитогам судебного заседания слушания отложили на 17 января.