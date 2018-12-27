Президент Соединенных Штатов вместе с супругой посетил Ирак, чтобы встретиться с американскими военными. Во время выступления на сцене Дональд Трамп поцеловал Меланью. Специалист по языку тела назвал их выражение чувств очень странным.

Президент Соединенных Штатов вместе с супругой посетил Ирак, чтобы встретиться с американскими военными. Во времявыступления на сцене Дональд Трамп поцеловал Меланью. Специалист по языкутела назвал их выражение чувств "очень странным".Это первый визит лидера Америки в Ирак послевступления в должность в январе 2017 года. Президент провел навоздушной базе в Багдаде около трех часов, позировал с военными перед фотографами и не постеснялся продемонстрировать на публике чувства к жене.Эксперт Джуди Джеймс уже прокомментировала поцелуй Дональда иМеланьи. "Публичное проявление чувств супругов – оченьредкое событие. Этот поцелуй в щеку выглядит странным и несимметричным. Причем подходу них разный: Трамп держит жену за руку так крепко, что у него побелели костяшкипальцев, в то время как Меланья слегка положила на него руку. Она не хочетприближаться к нему близко и вытягивает шею, чтобы быть рядом с его лицом. Стильпрезидента очень агрессивен: он тянется к ее щеке с поднятым подбородком и плотно сжатымигубами", – описывает она.По мнению специалиста, такой странный поцелуй характерен для делового приветствия или прощания коллег и друзей. Она уверена, что Трамп чувствует себя некомфортно,проявляя чувства на публике.Джуди Джеймс считает, что глава Соединенных Штатов поцеловал первую леди, чтобы укрепить образзвезды, а не политика. "Его язык тела демонстрирует, что он находитсяв знакомых условиях и хочет привлечь внимание публики, выполняя традиционные знаки, как многие стендап комики. У окружающих создается впечатление, будтоон один из них", – заключила она.