Президент Соединенных Штатов вместе с супругой посетил Ирак, чтобы встретиться с американскими военными. Во время
выступления на сцене Дональд Трамп поцеловал Меланью. Специалист по языку
тела назвал их выражение чувств очень странным.
Президент Соединенных Штатов вместе с супругой посетил Ирак, чтобы встретиться с американскими военными. Во время
выступления на сцене Дональд Трамп поцеловал Меланью. Специалист по языку
тела назвал их выражение чувств "очень странным".
Это первый визит лидера Америки в Ирак после
вступления в должность в январе 2017 года. Президент провел на
воздушной базе в Багдаде около трех часов, позировал с военными перед фотографами и не постеснялся продемонстрировать на публике чувства к жене.
Эксперт Джуди Джеймс уже прокомментировала поцелуй Дональда и
Меланьи. "Публичное проявление чувств супругов – очень
редкое событие. Этот поцелуй в щеку выглядит странным и несимметричным. Причем подход
у них разный: Трамп держит жену за руку так крепко, что у него побелели костяшки
пальцев, в то время как Меланья слегка положила на него руку. Она не хочет
приближаться к нему близко и вытягивает шею, чтобы быть рядом с его лицом. Стиль
президента очень агрессивен: он тянется к ее щеке с поднятым подбородком и плотно сжатыми
губами", – описывает она.
По мнению специалиста, такой странный поцелуй характерен для делового приветствия или прощания коллег и друзей. Она уверена, что Трамп чувствует себя некомфортно,
проявляя чувства на публике.
Джуди Джеймс считает, что глава Соединенных Штатов поцеловал первую леди, чтобы укрепить образ
звезды, а не политика. "Его язык тела демонстрирует, что он находится
в знакомых условиях и хочет привлечь внимание публики, выполняя традиционные знаки, как многие стендап комики. У окружающих создается впечатление, будто
он один из них", – заключила она.