Бывшая солистка поп-группы Serebro побывала в качестве гостьи на развлекательном шоу Вечерний Ургант на Первом канале. Елена Темникова рассказала ведущему о забавном случае, который произошел с ней в юном возрасте.
Бывшая солистка поп-группы Serebro побывала в качестве гостьи на развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Елена Темникова рассказала ведущему о забавном случае, который произошел с ней в юном возрасте.
Певица должна была выступить на новогоднем корпоративе в одном из ресторанов в городе Кургане. Исполнительница зашла в женскую уборную,
чтобы поправить костюм Снегурочки, но не смогла из нее выйти: ей помешал
механизм ручки двери. "Ломлюсь-ломлюсь, а там уже все: "Ура! С Новым годом!" И
тут играет вступление моей песни "Синий-синий иней…" и я должна спеть…", -
вспоминает .
Будущая звезда так и встретила Новый год в туалете. "Встретила
я Новый год, эти секунды, речь президента в уборной. Это было в Кургане, мне
было примерно 14 лет", – цитирует солистку . В конце концов певице все-таки удалось выбраться из заточения, и она исполнила свою композицию. "Потому что после Путина
поздравляю только я!", – заявила она.
Ранее рассказала, как ей удается сохранить
идеальную фигуру. Певица исключила из своего рациона сладкое и мучное. Фастфуд она
позволяет себе есть только во время путешествий. На ночь исполнительница никогда не ест
сыр, оливки и другие соленые продукты, которые могут задерживать воду. Звезда
также отметила, что любит заниматься танцами.