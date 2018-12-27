Бывшая солистка поп-группы Serebro побывала в качестве гостьи на развлекательном шоу Вечерний Ургант на Первом канале. Елена Темникова рассказала ведущему о забавном случае, который произошел с ней в юном возрасте.

Бывшая солистка поп-группы Serebro побывала в качестве гостьи на развлекательном шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Елена Темникова рассказала ведущему о забавном случае, который произошел с ней в юном возрасте.Певица должна была выступить на новогоднем корпоративе в одном из ресторанов в городе Кургане. Исполнительница зашла в женскую уборную,чтобы поправить костюм Снегурочки, но не смогла из нее выйти: ей помешалмеханизм ручки двери. "Ломлюсь-ломлюсь, а там уже все: "Ура! С Новым годом!" Итут играет вступление моей песни "Синий-синий иней…" и я должна спеть…", -вспоминает .Будущая звезда так и встретила Новый год в туалете. "Встретилая Новый год, эти секунды, речь президента в уборной. Это было в Кургане, мнебыло примерно 14 лет", – цитирует солистку . В конце концов певице все-таки удалось выбраться из заточения, и она исполнила свою композицию. "Потому что после Путинапоздравляю только я!", – заявила она.Ранее рассказала, как ей удается сохранитьидеальную фигуру. Певица исключила из своего рациона сладкое и мучное. Фастфуд онапозволяет себе есть только во время путешествий. На ночь исполнительница никогда не естсыр, оливки и другие соленые продукты, которые могут задерживать воду. Звездатакже отметила, что любит заниматься танцами.