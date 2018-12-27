Российские дипломаты навестили Марию Бутину в тюрьме. Она жалуется на то, что ее постоянно держат в холоде: отопления в одиночной камере просто нет. А ночью температура опускается до нуля.

Российские дипломаты навестили Марию Бутину в тюрьме. Она жалуется на то, что ее постоянно держат в холоде: отопления в одиночной камере просто нет. А ночью температура опускается до нуля.Марию Бутину арестовали в США по обвинению в незаконном лоббизме, напоминает телеканал "Россия 24". Причем условия содержания девушке создали такие, как будто она — особо опасная преступница. Фактически Бутину пытаются психологически сломить. Две недели назад она вынужденно пошла на сделку со следствием, признав свою вину по одному из пунктов обвинения. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы или штраф 250 тысяч долларов.