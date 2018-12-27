Новость о том, что известный актер и телеведущий избил новую супругу Елизавету,
стала шоком для поклонников. Семейный психолог
Наталья Панфилова объяснила причины, по которым женщины и, в
частности, жена Марата Башарова, терпят бытовое насилие.
Новость о том, что известный актер и телеведущий избил новую супругу Елизавету,
стала шоком для поклонников. Семейный психолог
Наталья Панфилова объяснила причины, по которым женщины и, в
частности, жена Марата Башарова, терпят бытовое насилие.
По словам специалиста,
если мужчина однажды понял руку на женщину, то остановиться ему будет трудно.
Но в таком поведении зачастую виноваты сами представительницы прекрасного пола,
провоцируя своих избранников и допуская по отношению к себе подобные ситуации, считает
психолог.
"Как в анекдоте: "как
мазохист я требую садиста". Мужчина, как правило, это чувствует.
Соответственно, как только Рубикон перейден, то вернуть все вспять бывает очень
сложно", – цитирует Панфилову Она добавила, что виною тому психологические
причины.
Чаще всего корень
проблемы уходит в детство. Например, если девочка видела, что родители дрались,
для нее это сознательно становится чем-то привычным. Бывает и так, что насилие
применялось к самому ребенку. Поэтому во взрослом возрасте женщине кажется, что
ситуацию можно будет исправить, и она не уходит от мужа сразу.
Наталья Панфилова обратила
внимание на то, что женщина может не разрывать отношения еще и потому, что у
мужчины, который прибегает к насилию, могут быть некие блага. "От качественного
секса, до известности и статусности", – пояснила она. Кроме того, у супругов
могут быть общие дети, бюджет и т.д.
Третьей причиной того,
что женщины терпят насилие в семье, являются личные комплексы представительницы
прекрасного пола. "Основной мотив здесь то, что ей просто страшно остаться
одной", – заключила психолог.
Напомним, о том, что Марат
Башаров избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову, рассказал ее брат Федор. Он
сообщил, что у родственницы травма носа, и всю ночь она провела в травмпункте.
В свою очередь Елизавета Шевыркова опровергла данную
информацию. Однако в Сети появились ее фотографии, которые свидетельствуют о
наличии у нее увечий.