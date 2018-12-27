Новость о том, что известный актер и телеведущий избил новую супругу Елизавету, стала шоком для поклонников. Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила причины, по которым женщины и, в частности, жена Марата Башарова, терпят бытовое насилие.

Новость о том, что известный актер и телеведущий избил новую супругу Елизавету,стала шоком для поклонников. Семейный психологНаталья Панфилова объяснила причины, по которым женщины и, вчастности, жена Марата Башарова, терпят бытовое насилие.По словам специалиста,если мужчина однажды понял руку на женщину, то остановиться ему будет трудно.Но в таком поведении зачастую виноваты сами представительницы прекрасного пола,провоцируя своих избранников и допуская по отношению к себе подобные ситуации, считаетпсихолог."Как в анекдоте: "какмазохист я требую садиста". Мужчина, как правило, это чувствует.Соответственно, как только Рубикон перейден, то вернуть все вспять бывает оченьсложно", – цитирует Панфилову Она добавила, что виною тому психологическиепричины.Чаще всего кореньпроблемы уходит в детство. Например, если девочка видела, что родители дрались,для нее это сознательно становится чем-то привычным. Бывает и так, что насилиеприменялось к самому ребенку. Поэтому во взрослом возрасте женщине кажется, чтоситуацию можно будет исправить, и она не уходит от мужа сразу.Наталья Панфилова обратилавнимание на то, что женщина может не разрывать отношения еще и потому, что умужчины, который прибегает к насилию, могут быть некие блага. "От качественногосекса, до известности и статусности", – пояснила она. Кроме того, у супруговмогут быть общие дети, бюджет и т.д.Третьей причиной того,что женщины терпят насилие в семье, являются личные комплексы представительницыпрекрасного пола. "Основной мотив здесь то, что ей просто страшно остатьсяодной", – заключила психолог.Напомним, о том, что МаратБашаров избил свою новую супругу Елизавету Шевыркову, рассказал ее брат Федор. Онсообщил, что у родственницы травма носа, и всю ночь она провела в травмпункте.В свою очередь Елизавета Шевыркова опровергла даннуюинформацию. Однако в Сети появились ее фотографии, которые свидетельствуют оналичии у нее увечий.