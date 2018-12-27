Российская 16-летняя спортсменка Софья Самодурова призналась, что тесно общается с коллегой. Оказывается, 22-летняя Елизавета Туктамышева оказала влияние на интересы юной подруги.

Российская 16-летняяспортсменка Софья Самодурова призналась,что тесно общается с коллегой. Оказывается, 22-летняя Елизавета Туктамышеваоказала влияние на интересы юной подруги.Самодурова заявила, что полюбила рэп. И в этом непоследняя роль чемпионки мира 2015 года."Рэп стала слушать, как попала в группу Мишина.Наверное, Лиза Туктамышева меня им заразила. Как с ней стала общаться – так истала слушать", – цитирует фигуристку "Бизнес Online". По словамСофьи, они очень много общаются с Елизаветой.У девушек есть общие интересы. Это американскиесериалы и шопинг. Они вместе ходят по магазинам и обсуждают кино.Также юная фигуристка считает отличной идею выйти подрэп на показательных выступлениях. "Был бы открытый номер", – заявила она. Приэтом она подчеркнула, что для начала обязательно посоветуется с тренером АлексеемМишиным. "Без него таких решений я не принимаю", – добавила Самодурова.По словам девушки, они с Лизой периодически включаютрэп на тренировках для настроения. По ее словам, наставник на это не обращаетвнимания. "Привык уже", – констатировала Софья.Фигуристка рассказала и о том, какпознакомилась со старшей коллегой. "Сначала я даже боялась к нейподходить… Хорошо мы начали общаться года три назад… Подружились, когда сталикататься уже вместе… Нашли общие темы и потихоньку начали дружить", -поделилась спортсменка.Соперничество на теплые отношения девушек не влияет. "Нужнопросто общаться нормально и все будет хорошо", – заявила Самодурова.