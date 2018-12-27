Российская 16-летняя
спортсменка Софья Самодурова призналась,
что тесно общается с коллегой. Оказывается, 22-летняя Елизавета Туктамышева
оказала влияние на интересы юной подруги.
Российская 16-летняя
спортсменка Софья Самодурова призналась,
что тесно общается с коллегой. Оказывается, 22-летняя Елизавета Туктамышева
оказала влияние на интересы юной подруги.
Самодурова заявила, что полюбила рэп. И в этом не
последняя роль чемпионки мира 2015 года.
"Рэп стала слушать, как попала в группу Мишина.
Наверное, Лиза Туктамышева меня им заразила. Как с ней стала общаться – так и
стала слушать", – цитирует фигуристку "Бизнес Online". По словам
Софьи, они очень много общаются с Елизаветой.
У девушек есть общие интересы. Это американские
сериалы и шопинг. Они вместе ходят по магазинам и обсуждают кино.
Также юная фигуристка считает отличной идею выйти под
рэп на показательных выступлениях. "Был бы открытый номер", – заявила она. При
этом она подчеркнула, что для начала обязательно посоветуется с тренером Алексеем
Мишиным. "Без него таких решений я не принимаю", – добавила Самодурова.
По словам девушки, они с Лизой периодически включают
рэп на тренировках для настроения. По ее словам, наставник на это не обращает
внимания. "Привык уже", – констатировала Софья.
Фигуристка рассказала и о том, как
познакомилась со старшей коллегой. "Сначала я даже боялась к ней
подходить… Хорошо мы начали общаться года три назад… Подружились, когда стали
кататься уже вместе… Нашли общие темы и потихоньку начали дружить", -
поделилась спортсменка.
Соперничество на теплые отношения девушек не влияет. "Нужно
просто общаться нормально и все будет хорошо", – заявила Самодурова.