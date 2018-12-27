Певица Валерия не попала в топ лучших музыкантов 2018 года. Зато его лидером стал Филипп Киркоров. Почему так случилось объяснил муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин.

Певица Валерия не попала в топ лучших музыкантов 2018 года. Зато его лидером стал Филипп Киркоров. Почему так случилось объяснил муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин.Согласно данным ВЦИОМ, музыкантом года стал . Также в пятерку лучших вошли пианист , "золотой голос России" , и лидер группировки "Ленинград" . Продюсер прокомментировал такой выбор россиян. В частности, он убежден, что Филипп заслуженно оказался на первом месте, ведь он очень заметный, держит удар, да и вообще "пахарь"."Я не знаю второго такого человека, который готов жить 24 на 7, всегда отвечая на звонки, реагируя. Он просто дышит этим. Мне кажется, у него больше нет в жизни ничего, кроме того, чем он занимается", – цитирует Иосифа Пригожина . Продюсер по достоинству оценил и песню Филиппа "Цвет настроения синий", назвав клип на нее "заметным и скандальным одновременно".Ничего не имеет против Пригожин и других участников рейтинга. "Коля Басков тоже. Шнур – это тоже объективная история. Алла Борисовна – наше все, она всегда в хит-парадах", – заключил продюсер. Он также прокомментировал тот факт. что его супруга. популярная певица Валерия, не попала в топ лучших музыкантов 2018 года. Продюсер убежден, что все дело в интеллигентности Валерии, в ее нежелании попадать в скандальные истории."Она не может себе позволить перейти черту, всегда старается оставаться в эстетике светлого человека. А у нас чем грязнее, тем лучше", – объяснил Иосиф Пригожин.