Появились новые данные об избиении Маратом Башаровым жены Елизаветы Шевырковой. Говорят, разборки супругов начались в лифте, причем женщина пыталась убежать от мужа с малолетним сыном.

Появились новые данные об избиении Маратом Башаровым жены Елизаветы Шевырковой. Говорят, разборки супругов начались в лифте, причем женщина пыталась убежать от мужа с малолетним сыном.Как компетентно сообщает , напал на жену Елизавету Шевыркову в лифте жилого комплекса "Татьянин парк" около двух часов ночи. Источник, ссылаясь на слова матери Шевырковой, сообщил, что женщина убегала с сыном от мужа, он догнал и ударил ее. В пять утра Елизавета вместе с матерью приехала в больницу. Был ли с ними двухлетний сын Марсель, не уточняется.Сама Шевыркова предпочитает не комментировать ситуацию. А вот ее брат Федор Шевырков решил не отмалчиваться. " Я принял решение сообщить это без ведома Елизаветы, беру на себя ответственность, она может расстроиться, что я это делаю, но я переживаю за свою сестру", – цитирует Федора Шевыркова РЕН ТВ.Он отметил, что давно не общался с Маратом Башаровым, потому что избегает его. У Федора на это есть веская причина. Осенью прошлого года актер уже нападал на Елизавету. Тогда он сломал ей палец. "В прошлый раз он протрезвел, извинился, сказал, что попутал. Лиза решила его простить и просила не афишировать", – сообщил родственник Шевырковой. На сей раз Федор решил не спускать это дело на тормозах и сообщил, что намерен привлечь Башарова к ответственности.Примечательно, что Елизавета отказалась фиксировать полученные в результате столкновения с мужем травмы и обращаться в полицию. В больнице женщина может провести еще сутки.Между тем коллеги уже высказались о рукоприкладстве . Так, актер Владимир Долинский заявил: "Не могу сказать, из-за чего он это делает, надо выяснять. Может, он увидел, как она грудного младенца душит и у него не выдержали нервы, а может, это было пьяное хулиганство, это совсем другое дело. Не знаю, что там было, мне искренне обидно, что очень одаренный человек попадает в какие-то истории, ему противопоказано спиртное, в любом случае, оно здесь наверняка замешано. Я очень об этом сожалею", – высказался актер.Актриса Татьяна Васильева. с которой Башаров играет в антрепризе, оказалась кратка, но категорична. "Ну это все, конец уже ему. Можно даже сказать хуже", – высказалась актриса в беседе с репортерами .