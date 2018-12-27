Удар израильских ВВС по Дамаску стал прямой угрозой для пассажирских самолетов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удар израильских ВВС по Дамаску стал прямой угрозой для пассажирских самолетов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Израиль сбросил 16 управляемых авиабомб. Сирийские системы ПВО уничтожили 14 из них. Пострадали трое сирийских военнослужащих, поврежден склад боеприпасов. Удары продолжались полтора часа."Вечером 25 декабря шесть истребителей F-16 ВВС Израиля, находясь в воздушном пространстве Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии и создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам, — приводит слова Игоря Конашенкова телеканал "Россия 24". — Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия). Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим".Министр транспорта Ливана, в свою очередь, подчеркнул, что удары ВВС Израиля только чудом не привели к катастрофе пассажирских самолетов. Он назвал незаконным вторжением то, что самолеты в момент нанесения ударов находились в воздушном пространстве Ливана. Бейрут готовит жалобу на Израиль в Совет безопасности ООН.