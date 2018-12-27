Президент Украины дал понять, что он не откажется от прохода своих кораблей в порты на Азовском море. Наблюдатели полагают, что это заявление Петра Порошенко свидетельствует о подготовке новых провокаций в Керченском проливе, которые несут реальную угрозу Крымскому мосту.

Президент Украины дал понять, что он не откажется от проходасвоих кораблей в порты на Азовском море. Наблюдатели полагают, что этозаявление Петра Порошенко свидетельствует о подготовке новых провокаций вКерченском проливе, которые несут реальную угрозу Крымскому мосту.Эксперты и раньше говорили, что Украина способна пойти накрайние меры для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Да и в самом Киевезаявляли о возможности проведения такой спецоперации. Сейчас Порошенкофактически подтверждает, что он готов пойти до конца.Украина никогда не откажется от использования Керченскогопролива для судоходства в украинские порты, расположенные на Азовском море,заявил президент. Он признался, что испытывает настоящий шок, когда слышитзаявления о вине Украины в инциденте 25 ноября."Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда неоткажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военнымисудами", – заверил глава государства.Москве уже отреагировали на воинственную риторику Порошенко. Сенатор ФранцКлинцевич уверен, что украинский лидер пытается отыграть свое вынужденноерешение об отмене военного положения. "Политика – не любительские шахматы, вкоторых, что называется, можно взять ход назад". – написал Клинцевич насвоей странице в Facebook.Парламентарий неисключил, что ближе к мартовским выборам Порошенко может организовать новуюпровокацию для того, чтобы не потерять свою власть.Накануне, 26 декабря Петр Порошенко отменил введенный месяцназад режим военного положения в приграничных с Россией областях. Украинскиеэксперты отмечают, что для президента военное положение стало ударом в штангу ине принесло ничего, кроме вреда, пишет .