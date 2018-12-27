Президент Украины дал понять, что он не откажется от прохода
своих кораблей в порты на Азовском море. Наблюдатели полагают, что это
заявление Петра Порошенко свидетельствует о подготовке новых провокаций в
Керченском проливе, которые несут реальную угрозу Крымскому мосту.
Президент Украины дал понять, что он не откажется от прохода
своих кораблей в порты на Азовском море. Наблюдатели полагают, что это
заявление Петра Порошенко свидетельствует о подготовке новых провокаций в
Керченском проливе, которые несут реальную угрозу Крымскому мосту.
Эксперты и раньше говорили, что Украина способна пойти на
крайние меры для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Да и в самом Киеве
заявляли о возможности проведения такой спецоперации. Сейчас Порошенко
фактически подтверждает, что он готов пойти до конца.
Украина никогда не откажется от использования Керченского
пролива для судоходства в украинские порты, расположенные на Азовском море,
заявил президент. Он признался, что испытывает настоящий шок, когда слышит
заявления о вине Украины в инциденте 25 ноября.
"Подчеркиваю твердо и убедительно: Украина никогда не
откажется от использования своих портов Азовского моря, в том числе и военными
судами", – заверил глава государства.
В
Москве уже отреагировали на воинственную риторику Порошенко. Сенатор Франц
Клинцевич уверен, что украинский лидер пытается отыграть свое вынужденное
решение об отмене военного положения. "Политика – не любительские шахматы, в
которых, что называется, можно взять ход назад". – написал Клинцевич на
своей странице в Facebook.
Парламентарий не
исключил, что ближе к мартовским выборам Порошенко может организовать новую
провокацию для того, чтобы не потерять свою власть.
Накануне, 26 декабря Петр Порошенко отменил введенный месяц
назад режим военного положения в приграничных с Россией областях. Украинские
эксперты отмечают, что для президента военное положение стало ударом в штангу и
не принесло ничего, кроме вреда, пишет .