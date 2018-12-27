Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил запрет на въезд на украинскую территорию мужчин, являющихся гражданами России. По словам первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового, это обусловлено продолжением работы всех органов системы украинского МВД в усиленном режиме с учетом сложной ситуации с безопасностью.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил запрет на въезд на украинскую территорию мужчин, являющихся гражданами России. По словам первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового, это обусловлено продолжением работы всех органов системы украинского МВД в усиленном режиме с учетом "сложной ситуации с безопасностью".Яровой рассказал: за месяц с 26 ноября, в течение которого на Украине действовало военное положение, туда не впустили более 1600 граждан России. В областях, где было введено военное положение, не впустили 866 россиян. В Россию, по словам Ярового, за этот же период не был впущен 351 гражданин Украины, передает РИА Новости.Украинский президент Петр Порошенко 26 ноября ввел военное положение в 10 областях страны сроком на 30 дней. Были также введены ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.Сегодня, 26 декабря, Порошенко объявил об окончании действия военного положения. Однако ограничения на въезд российских мужчин остаются в силе. Президент РФ Владимир Путин, напротив, заявлял, что Россия не будет вводить ответных ограничений против граждан Украины -, наоборот, режим их пребывания в РФ и получения ими российского гражданства облегчат.Также сегодня Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о вводе новых санкций против России. Прежде всего речь идет о санкциях в отношении российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур