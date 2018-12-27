Мария Захарова примерила новый образ, частью которого стал
головной убор в виде фуражки. Украинские пользователи Сети дождались, наконец,
за что зацепиться – и оторвались по полной.
Мария Захарова примерила новый образ, частью которого стал
головной убор в виде фуражки. Украинские пользователи Сети дождались, наконец,
за что зацепиться – и оторвались по полной.
Развлечения украинских пользователей соцсети Twitter было немудреным: они
на все лады высмеивали наряд официального представителя МИД России. В
результате бурного обсуждения они решили, что у Марии Захаровой отсутствует
вкус.
"Как с окружной!", "Идол безвкусицы и
китча", "Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазо
фуражку", – пишут комментаторы.
Нашелся среди них и самый наблюдательный. Блогер решил, что
пресс-секретарь МИДа воспользовалась услугами "бандеровского"
дизайнера. Мол, шляпа, что на Захаровой, похожа на созданную львовским
дизайнером Русланом Багинским.
Другие эксперты с подписчиком не согласились. "Боже,
даже на этих пикчах видно, что это разные шляпы...", – возразили ему.
42-летняя официальный представитель МИД России Мария
любит необычные головные уборы. Недавно она опубликовала селфи в
бледно-сиреневом пальто и шляпой-пирожком из темного каракуля. "На
заседание политбюро собралась" – подписала Мария свой снимок, имея в виду,
что такие шапки были в моде у советских руководителей.
Подписчики хвалят ее за пропаганду "русского
стиля". Они отмечают, что Мария не
изменяет себе в любви к каблукам. Даже сапоги Захарова выбирает не на плоской
подошве.