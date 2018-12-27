Мария Захарова примерила новый образ, частью которого стал головной убор в виде фуражки. Украинские пользователи Сети дождались, наконец, за что зацепиться – и оторвались по полной.

Мария Захарова примерила новый образ, частью которого сталголовной убор в виде фуражки. Украинские пользователи Сети дождались, наконец,за что зацепиться – и оторвались по полной.Развлечения украинских пользователей соцсети Twitter было немудреным: онина все лады высмеивали наряд официального представителя МИД России. Врезультате бурного обсуждения они решили, что у Марии Захаровой отсутствуетвкус."Как с окружной!", "Идол безвкусицы икитча", "Черный Властелин подарил Машке Захаровой свою садо-мазофуражку", – пишут комментаторы.Нашелся среди них и самый наблюдательный. Блогер решил, чтопресс-секретарь МИДа воспользовалась услугами "бандеровского"дизайнера. Мол, шляпа, что на Захаровой, похожа на созданную львовскимдизайнером Русланом Багинским.Другие эксперты с подписчиком не согласились. "Боже,даже на этих пикчах видно, что это разные шляпы...", – возразили ему.42-летняя официальный представитель МИД России Мариялюбит необычные головные уборы. Недавно она опубликовала селфи вбледно-сиреневом пальто и шляпой-пирожком из темного каракуля. "Назаседание политбюро собралась" – подписала Мария свой снимок, имея в виду,что такие шапки были в моде у советских руководителей.Подписчики хвалят ее за пропаганду "русскогостиля". Они отмечают, что Мария неизменяет себе в любви к каблукам. Даже сапоги Захарова выбирает не на плоскойподошве.