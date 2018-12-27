Украинские власти вряд ли в ближайшее время решатся на еще одну попытку прорыва кораблей через Керченский пролив. Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона Восток Александр Ходаковский уверен, что у президента Незалежной Петра Порошенко остался единственный вариант – наступление в Донбассе.

Украинские власти вряд ли в ближайшеевремя решатся на еще одну попытку прорыва кораблей через Керченскийпролив. Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкойнародной республики, командир батальона "Восток" Александр Ходаковскийуверен, что у президента Незалежной Петра Порошенко остался единственныйвариант – наступление в Донбассе.Ополченецнапомнил, что он сомневался, что Порошенко будет продлевать военноеположение и ради этого пойдет на очередную провокацию. "Во-первых, онотрепетировал спектакль, а во-вторых – у него нет промежуточногосценария", – написал Ходаковский в своем блоге.Поего словам, повторение произошедшего 25 ноября в Керченском проливе дляукраинского руководства крайне непродуктивно. "Законы жанра гласят, чтонужно наращивать, а в запасе есть только крайний вариант в виде военнойинтервенции, на который еще нужно решиться", – пояснил ополченец.Последний козырь Петра Порошенко – это наступление на республики Донбасса, уверен Ходаковский.Но пока украинский лидер пускать его в ход не будет – последствияслишком непредсказуемы. "Так что пожуем пока жвачку без сахара", -резюмировал донецкий командир.Напомним, накануне Петр Порошенко отменил режим военного положения, действовавший в стране с конца ноября. На такой шаг лидер Незалежной решился после задержания украинских кораблей в Керченском проливе, вторгшихся в российские территориальные воды.Изначальноукраинский лидер хотел ввести военное положение на два месяца, чтопривело бы к отмене выборов, намеченных на март 2019 года. ОднакоВерховная рада одобрила введение особого режима на месяц. Порошенкозаверил, что голосование состоится в намеченный срок.