Украинские власти вряд ли в ближайшее
время решатся на еще одну попытку прорыва кораблей через Керченский
пролив. Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой
народной республики, командир батальона Восток Александр Ходаковский
уверен, что у президента Незалежной Петра Порошенко остался единственный
вариант – наступление в Донбассе.
Украинские власти вряд ли в ближайшее
время решатся на еще одну попытку прорыва кораблей через Керченский
пролив. Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой
народной республики, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский
уверен, что у президента Незалежной Петра Порошенко остался единственный
вариант – наступление в Донбассе.
Ополченец
напомнил, что он сомневался, что Порошенко будет продлевать военное
положение и ради этого пойдет на очередную провокацию. "Во-первых, он
отрепетировал спектакль, а во-вторых – у него нет промежуточного
сценария", – написал Ходаковский в своем блоге.
По
его словам, повторение произошедшего 25 ноября в Керченском проливе для
украинского руководства крайне непродуктивно. "Законы жанра гласят, что
нужно наращивать, а в запасе есть только крайний вариант в виде военной
интервенции, на который еще нужно решиться", – пояснил ополченец.
Последний козырь Петра Порошенко – это наступление на республики Донбасса, уверен Ходаковский.
Но пока украинский лидер пускать его в ход не будет – последствия
слишком непредсказуемы. "Так что пожуем пока жвачку без сахара", -
резюмировал донецкий командир.
Напомним, накануне Петр Порошенко отменил режим военного положения, действовавший в стране с конца ноября. На такой шаг лидер Незалежной решился после задержания украинских кораблей в Керченском проливе, вторгшихся в российские территориальные воды.
Изначально
украинский лидер хотел ввести военное положение на два месяца, что
привело бы к отмене выборов, намеченных на март 2019 года. Однако
Верховная рада одобрила введение особого режима на месяц. Порошенко
заверил, что голосование состоится в намеченный срок.