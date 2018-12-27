Уральские пельмени выступают в полном составе
только на записи концертов. На гастроли по российским городам ездит лишь часть
коллектива.
"Уральские пельмени" выступают в полном составе
только на записи концертов. На гастроли по российским городам ездит лишь часть
коллектива.
"Золотой" состав "Уральских пельменей",
который собирается лишь в телевизионной студии, проведет новогодний эфир на
телеканале СТС. Праздничный марафон продлится с утра 31 декабря до утра 1 января.
А на гастроли коллектив отправляется в урезанном составе. Андрей
Рожков и Вячеслав Мясников теперь ездят отдельно и неплохо зарабатывают
самостоятельно в дуэте "Ваши
пельмени".
"Друзья мои, вы часто спрашиваете, почему кого– то не
было, когда "Уральские пельмени" приезжали с концертом в ваш город.
Еще раз хочу вам сказать. Мясников, Рожков и Михалкова больше не ездят на
гастроли. Состав приезжающих артистов смотрите на афишах...", – объясняет
непонятливым зрителям Мясников.
В 2019-м году исполнится уже 10 лет, как попали в эфир СТС. Понятно, почему звезды, которые отказываются
гастролировать с коллективом, не хотят уходить из эфирных концертов: пока ты в
телевизоре, народ о тебе помнит, поэтому и билеты на концерты покупают и на
корпоративы зовут, пишет.
Корпоративное выступление звезд стоит полтора – два миллиона рублей. Год назад коллектив появился в списке Forbes с доходом 800 тысяч
долларов. Но надо учесть, что над производством шоу работает почти сотня
человек. И доходы делятся на всю команду "Уральских пельменей" -
конечно, в разных пропорциях.