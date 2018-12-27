Уральские пельмени выступают в полном составе только на записи концертов. На гастроли по российским городам ездит лишь часть коллектива.

"Уральские пельмени" выступают в полном составетолько на записи концертов. На гастроли по российским городам ездит лишь частьколлектива."Золотой" состав "Уральских пельменей",который собирается лишь в телевизионной студии, проведет новогодний эфир нателеканале СТС. Праздничный марафон продлится с утра 31 декабря до утра 1 января.А на гастроли коллектив отправляется в урезанном составе. АндрейРожков и Вячеслав Мясников теперь ездят отдельно и неплохо зарабатываютсамостоятельно в дуэте "Вашипельмени"."Друзья мои, вы часто спрашиваете, почему кого– то небыло, когда "Уральские пельмени" приезжали с концертом в ваш город.Еще раз хочу вам сказать. Мясников, Рожков и Михалкова больше не ездят нагастроли. Состав приезжающих артистов смотрите на афишах...", – объясняетнепонятливым зрителям Мясников.В 2019-м году исполнится уже 10 лет, как попали в эфир СТС. Понятно, почему звезды, которые отказываютсягастролировать с коллективом, не хотят уходить из эфирных концертов: пока ты втелевизоре, народ о тебе помнит, поэтому и билеты на концерты покупают и накорпоративы зовут, пишет.Корпоративное выступление звезд стоит полтора – два миллиона рублей. Год назад коллектив появился в списке Forbes с доходом 800 тысячдолларов. Но надо учесть, что над производством шоу работает почти сотнячеловек. И доходы делятся на всю команду "Уральских пельменей" -конечно, в разных пропорциях.