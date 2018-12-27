27.12.2018

2018-12-27 18:25:44

В Башкирии от удара током погиб рабочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего МУП "Электрические сети" в охранной зоне линии электропередачи около села Мариинский в Стерлитамакском районе Башкирии, передает портал . Сама трагедия произошла еще в сентябре, когда компания осуществляла монтажные работы с использованием автомобильного крана-манипулятора.



Во время установки последнего бетонного блока под фундамент стрела крана задела электропровод, а сам он начал свободно раскачиваться. Тогда 27-летний работник попытался остановить блок своими руками, но был поражен током. На место прибыли медики, однако спасти пострадавшего не удалось – он умер в машине скорой помощи.



По версии следствия, на объекте не были в полной мере обеспечены безопасные условия проведения работ. Кроме того, погибший был оформлен по другой специальности – он должен был заниматься комплексным обслуживанием и ремонтом зданий. Опрашиваются очевидцы произошедшего и сотрудники фирмы. Проводятся экспертизы. Техническая документация изъята.