На Лужнецкой набережной в столичном районе Хамовники произошло задымление в бизнес-центре Союз. По сообщению представителя экстренных служб, со второго этажа здания бизнес-центра идет дым. Здание проверяют на предмет возможного возгорания.

На Лужнецкой набережной в столичном районе Хамовники произошло задымление в бизнес-центре "Союз". По сообщению представителя экстренных служб, со второго этажа здания бизнес-центра идет дым. Здание проверяют на предмет возможного возгорания, передает ТАСС.На месте работают пожарные. По данным из открытых источников, в здании бизнес-центра, в частности, проводятся квесты.