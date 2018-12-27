Вице-президент гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, которая является одним из защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что 26 декабря было завершено предварительное следствие по делу ее подопечных.

Вице-президент гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, которая является одним из защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что 26 декабря было завершено предварительное следствие по делу ее подопечных.Напомним, в настоящее время Кокорин, Мамаев, младший брат Александра Кирилл и Александр Протасовицкий содержатся в Бутырском следственном изоляторе. Ранее суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля.Кроме того, следствие ужесточило статью обвинения, переквалифицировав ее с "Побои" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Это сделано на основании судебно-медицинской экспертизы, пришедшей к выводу — потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью."После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд", — заявила Стукалова на своей официальной странице в InstagramПосмотреть эту публикацию в InstagramПосле сегодняшнего посещения следственного изолятора с целью получения уведомления об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого я убедилась, что старый принцип адвокатуры: «Не мешай следователю, а дело он развалит сам» работает в полном объеме по настоящему уголовному делу. Сегодня в 4-й раз перепредъявили обвинение ребятам, сделали это, как обычно, незаконно для устранения технических ошибок, что противоречит предписаниям ст. ст. 171, 172, 175 УПК РФ. Даже постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 4-х листах 18 следователей 4 раза не смогли сочинить и составить без ошибок, представьте себе, что мы ожидаем увидеть в самом уголовном деле, состоящем, примерно, из 10 томов, наверное, это будет одна сплошная ошибка. Сегодня предварительное следствие окончено. После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд. Мы возмущены тем, что недоработки и волокита следствия и его предвзятость являются основаниями необоснованного содержания под стражей обвиняемых достаточно значительный срок, явно несопоставимый с предметом расследования. Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервисПубликация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official) 26 Дек 2018 в 10:03 PSTАдвокат отметила, что защита возмущена "волокитой следствия" и считает, что обвиняемые необоснованно содержатся под стражей столь значительный срок.