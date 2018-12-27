Белоруссия вот-вот станет частью России, уверен украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. В эфире телеканала Прямой он предсказал Батьке незавидную участь.

Белоруссиявот-вот станет частью России, уверен украинский журналист и телеведущийДмитрий Гордон. В эфире телеканала "Прямой" он предсказал Батькенезавидную участь.Пословам Гордона, Москва требует от Минска дальнейшей интеграции в обменна субсидии и кредиты. Однако Лукашенко начал сопротивляться, посколькуне хочет "быть генерал-губернатором в составе великого московскогокняжества", заявил телеведущий.Журналистуверен: Лукашенко находится у роковой черты. Гордон не исключилвторжения российской армии в соседнюю страну. При этом белорусскиевооруженные силы сопротивления не окажут, уверен он."Я думаю, может закончиться тем, что Лукашенко просто вывезут куда-то или он убежит сам", – полагает телеведущий.По его словам, воссоединения с Россией хотят сами белорусы. "Я думаю, что это будет успешный проект", – заявил Гордон.Напомним,что 25 декабря в Москве прошли переговоры Александра Лукашенко спрезидентом России Владимиром Путиным. Стороны обсуждали различныевопросы двусторонних отношений, в том числе цены на энергоносители.Минск недоволен стоимостью газа и требует компенсировать потери отроссийского налогового маневра.Москве неоднократно давали понять, что дальнейшие преференции дляБелоруссии зависят от степени интеграции между странами. В частности,премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявлял о введенииединой валюты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, интеграции судебных систем.свою очередь, первый вице-премьер Антон Силуанов накануне визитаЛукашенко в Москву заявил, что доверие к Минску потеряно. Проблема – внарушениях таможенного режима со стороны Минска и невыполнении взятых насебя обязательств.Преждевсего, Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999года, касающиеся создания единого рынка нефти, газа и электроэнергии.Кроме того, Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товары под видомсвоих и неплохо зарабатывает на этом.