Белоруссия
вот-вот станет частью России, уверен украинский журналист и телеведущий
Дмитрий Гордон. В эфире телеканала Прямой он предсказал Батьке
незавидную участь.
Белоруссия
вот-вот станет частью России, уверен украинский журналист и телеведущий
Дмитрий Гордон. В эфире телеканала "Прямой" он предсказал Батьке
незавидную участь.
По
словам Гордона, Москва требует от Минска дальнейшей интеграции в обмен
на субсидии и кредиты. Однако Лукашенко начал сопротивляться, поскольку
не хочет "быть генерал-губернатором в составе великого московского
княжества", заявил телеведущий.
Журналист
уверен: Лукашенко находится у роковой черты. Гордон не исключил
вторжения российской армии в соседнюю страну. При этом белорусские
вооруженные силы сопротивления не окажут, уверен он.
"Я думаю, может закончиться тем, что Лукашенко просто вывезут куда-то или он убежит сам", – полагает телеведущий.
По его словам, воссоединения с Россией хотят сами белорусы. "Я думаю, что это будет успешный проект", – заявил Гордон.
Напомним,
что 25 декабря в Москве прошли переговоры Александра Лукашенко с
президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсуждали различные
вопросы двусторонних отношений, в том числе цены на энергоносители.
Минск недоволен стоимостью газа и требует компенсировать потери от
российского налогового маневра.
В
Москве неоднократно давали понять, что дальнейшие преференции для
Белоруссии зависят от степени интеграции между странами. В частности,
премьер-министр России Дмитрий Медведев недавно заявлял о введении
единой валюты в рамках Союзного государства России и Белоруссии, интеграции судебных систем.
В
свою очередь, первый вице-премьер Антон Силуанов накануне визита
Лукашенко в Москву заявил, что доверие к Минску потеряно. Проблема – в
нарушениях таможенного режима со стороны Минска и невыполнении взятых на
себя обязательств.
Прежде
всего, Минск не полностью выполняет условия союзного договора 1999
года, касающиеся создания единого рынка нефти, газа и электроэнергии.
Кроме того, Белоруссия поставляет в Россию запрещенные товары под видом
своих и неплохо зарабатывает на этом.