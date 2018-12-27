Им стал Баранов Виталий Владимирович

Им стал Баранов Виталий ВладимировичГенеральный прокурор РФ подписал указ о назначении советника юстиции Баранова Виталия Владимировича на должность прокурора Киржачского района.Виталий Баранов родился в 1963 году. В 1988 году окончил Саратовский юридический институт им. Курского.По распределению работал в прокуратуре Московской области. Начинал со стажеёра на должности следователя и дослужился до заместителя прокурора.С марта 2017 года проходил службу в прокуратуре 33-го региона, последняя занимаемая должность - заместитель Кольчугинского прокурора.