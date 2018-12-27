27.12.2018

2018-12-27 19:05:51

В массовой аварии под Ростовом погиб дорожный рабочий

Днем 27 декабря на дороге М-4 "Дон" в городе Шахты Ростовской области фура DAF врезалась в грузовой фургон Ford Transit, который от удара отбросило на КамАЗ дорожной службы, передает портал . В результате ДТП КамАЗ сбил 36-летнего рабочего. Мужчина скончался на месте происшествия.