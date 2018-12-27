За праздничным чаепитием ветеран поделился с гостями воспоминаниями о фронтовых буднях, о своей жизни после войны, о том, чем живет сегодня...

В преддверии новогодних и рождественских праздников поздравления от стражей порядка Новой Москвы принимал один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз».Поздравить Хакима Гафорова, отметившего в нынешнем году свой 95-летний юбилей, приехал начальник межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы подполковник полиции Юрий Хегай и личный состав полиции.За праздничным чаепитием ветеран поделился с гостями воспоминаниями о фронтовых буднях, о своей жизни после войны, о том, чем живет сегодня, и от всего сердца поблагодарил гостей, которые по уже ставшей доброй традиции поздравляют ветерана со всеми знаменательными праздниками или навещают просто справиться о здоровье, за теплое отношении и внимание.Полковник милиции в отставке Хаким Гафоров, будучи учеником 5-го класса, попал на фронт, служил в пограничных войсках НКВД, в том числе на Северном Кавказе и на границе с Китайской Народной Республикой. В 1953 году пришел на службу в милицию в родном городе Душанбе, тогда еще Сталинабаде, и более чем за 25 лет прошел путь от сержанта до полковника милиции. Закончил службу в должности заместителя начальника городского отдела милиции.Стражи порядка пожелали ветерану здоровья и долголетия, выразили благодарность за доблесть и отвагу и вручили памятные подарки, передав праздничное шествие Полицейского Деда Мороза в другие отделы полиции Управления внутренних дел по ТиНАО.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79