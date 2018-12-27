В Доме культуры «Дружба» состоялась ежегодная Благотворительная новогодняя елка для детей сотрудников полиции...

В преддверии самого долгожданного праздника страны в Доме культуры «Дружба» в рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» состоялась ежегодная Благотворительная новогодняя елка для детей сотрудников полиции.Новый год – время чудес, исполнения самых заветных желаний, праздничных подарков и прекрасного зимнего настроения. Его ждут все, но особенно дети, которые с нетерпением хотят увидеть Деда Мороза, Снегурочку и других любимых сказочных персонажей. Именно для более 400 мальчишек и девчонок, чьи родители стоят на страже порядка и спокойствия граждан, уже второй год подряд начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов проводит Благотворительный новогодний праздник.Перед началом праздничного представления начальник Управления внутренних дел полковник полиции Шамиль Сибанов поприветствовал всех присутствующих и поздравил с наступающим Новым годом маленьких гостей и их родителей, пожелав всем прекрасного настроения, исполнения самых заветных желаний, добра, оптимизма и веры в новогодние чудеса.После к новогоднему поздравлению присоединилась и главные герои праздники – Дед Мороз и Снегурочка, а также известные мультипликационные персонажи.Артисты подготовили красочное и захватывающее представление, которое не оставило равнодушными ни взрослых, ни ребятишек. Ребята и сами стали участниками новогоднего спектакля, вместе с артистами они отгадывали загадки, участвовали в конкурсе на лучший рисунок снеговика и Деда Мороза. Все зрители получили огромное удовольствие от просмотра, артистов провожали бурными аплодисментами.И, конечно, какой же Новый год без хоровода вокруг красивой праздничной елки и сладких подарков. Ребята вместе с героями сказок, Дедом Морозом и Снегурочкой спели новогоднюю песенку и под троекратное «Елочка, гори!» зажгли праздничную елку. И, конечно, каждый малыш получил сладкий памятный новогодний подарок.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79