Главное управление МВД России по г. Москве и благотворительные фонды проводят череду представлений для юных зрителей...

До Нового года осталось совсем немного, еще чуть-чуть, и наступит самый долгожданный и волшебный праздник. А пока жители столицы к нему готовятся, Главное управление МВД России по г. Москве и благотворительные фонды проводят череду представлений для юных зрителей. Здесь дети могут увидеть яркие выступления актеров, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также получить много положительных эмоций и сладких подарков.Около 400 человек посетили Новогоднее представление в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. На праздник пригласили как малышей, так и детей постарше. Традиционно гостей ждал красочный новогодний спектакль, где дети могли принять участие в небывалых приключениях сказочных героев и их верных друзей.Перед началом шоу к юным гостям и их родителям с приветственным словом вышла заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Наталья Агафьева.«Мальчики и девочки, дорогие взрослые, мы рады, что вы сегодня пришли на елку, которую Главное управление МВД России по городу Москве проводит каждый год для детей сотрудников органов внутренних дел. Разрешите от имени руководства столичной полиции поздравить в первую очередь вас, наши взрослые, сказать слова благодарности за ту работу, которую каждый из вас, проходя служу в органах внутренних дел, осуществляет, на ваших плечах держится покой столицы. А нашим деткам желаю хороших оценок, быть дружными и веселыми», – отметила Наталья Агафьева.На полицейскую елку в Московском молодежном театре им. В. Спесивцева приехал Главный редактор газеты «Петровка, 38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин. Он передал гостям поздравление от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и пожелал полицейским семьям больше солнечных дней в грядущем 2019 году.Уникальность шоу в театре им. В. Спесивцева состояла в том, что здесь для детей играли дети-актеры, а изюминкой праздника стал живой символ года. В фойе цирковой декоративный поросенок встречал гостей, любезно напрашивался на ласку, что привело в восторг и детей, и взрослых.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве