Полицейскими установлена причастность 30-летнего задержанного к нескольким эпизодам хищения мобильных телефонов в одном из заведений...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в нескольких эпизодах хищения мобильных телефонов и денежных средств у граждан.В полицию поступило заявление от 26-летней женщины. По ее словам, в одном из баров на улице Кузнецкий мост неизвестный похитил из кармана пальто принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью 35 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Полицейскими установлена причастность задержанного еще к 7 эпизодам хищения в данном заведении. Сумма материального ущерба составила около 105 тысяч рублей. Похищенные мобильные телефоны у злоумышленника изъяты и возвращены владельцам.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также полицейскими установлено, что задержанный мужчина находился в федеральном розыске за аналогичное противоправное деяние.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61