27.12.2018

2018-12-27 20:25:50

В Удмуртии иномарка врезалась в дерево

Днем 26 декабря на 66-м километре дороги Ижевск – Ува в Увинском районе Удмуртии автомобиль Toyota Camry съехал с дороги и врезался в дерево, передает портал . По предварительным данным, водитель – 43-летний мужчина – не справился с управлением. В результате он сам, а также его пассажиры – 15-летняя девочка и 46-летняя женщина – пострадали.