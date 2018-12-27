Ущерб составил 40 тысяч рублей

Ущерб составил 40 тысяч рублейВ конце декабря в дежурную часть полиции по Вязниковскому району обратилась 43-летняя жительница посёлка Мстёра. Женщина рассказала, что её несколько недель не было дома, а когда вернулась, обнаружила, что её обокрали. Ущерб составил 40 тысяч рублей, сообщает региональный УМВДПодозреваемых, местных жителей 31 и 32 лет, задержали. Мужчины во всем сознались. Все похищенное имущество преступники сдали в пункт приёма лома.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленники сидят под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.