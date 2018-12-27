Злоумышленник вывез гидромолоты на грузовом автомобиле, позже сбыл их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Полицейские ОМВД России по району Текстильщики задержали 22-летнего приезжего по подозрению в краже двух гидромолотов.В отдел полиции обратилась представитель строительной организации с заявлением о краже. Женщина пояснила, что с территории предприятия, расположенного на Грайвороновской улице, неизвестный похитил два гидромолота общей стоимостью около 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Текстильщики задержали подозреваемого в одном из столичных аэропортов. Им оказался бывший сотрудник этого предприятия.Как было установлено, подозреваемый вывез гидромолоты на грузовом автомобиле, позже сбыл их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного, а также возможных соучастников противоправного деяния.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18