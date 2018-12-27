На руководство возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов

На руководство возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налоговНа руководство торгово-производственной компании «Аиди и К» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает региональный СледКом.Молочный завод, выпускающий продукцию «Молочное сияние», не платил в государственную казну. При применении схемы уклонения от налогов, руководство использовало фиктивный документооборот с несколькими не работающими коммерческими структурами.По оценкам следователя, государственной казне причинён ущерб в размере около 6 миллионов рублей.