Проверочные мероприятия проходят на объектах розничной торговли и в заведениях массового отдыха граждан.
В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области совместно с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и администрации 33 региона проводят профилактические мероприятия под условным наименованием «Алкоголь». Целью подобных мероприятий является выявление и пресечение фактов незаконной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. На днях совместный рейд состоялся в областном центре.
Проверочные мероприятия проведены на объектах розничной торговли и в заведениях массового отдыха граждан.
В ходе рейда участники проверяли соблюдение норм законодательства, регламентирующего производство и оборот спиртосодержащей и алкогольной продукции, наличие необходимых лицензий и других документов, дающих право на реализацию алкоголя. Особое внимание правоохранители уделяли наличию и подлинности акцизных и федеральных специальных марок, подтверждающих соответствие продукции установленным стандартам качества.
Мероприятия, направленные на пресечение фактов нелегального производства и оборота алкогольной продукции проводятся полицейскими регулярно.
Только в текущем году на территории региона выявлено свыше десятка преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в отношении граждан и юридических лиц составлено более 260 протоколов об административных правонарушениях. За прошедший период оперативниками из незаконного оборота изъято свыше 22 000 литров контрафактной алкогольной продукции.
Один из фактов незаконного производства пресечен полицейскими в поселке Боголюбово. На частном подпольном производстве без соответствующей лицензии был налажен выпуск алкогольной продукции, не соответствующей нормам качества. В настоящее время личность организатора незаконной деятельности установлена, в отношении него возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.
Мероприятия по выявлению и пресечению оборота спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья, будут продолжены.
Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при покупке алкоголя!
Важно помнить, что, приобретая спиртосодержащую продукцию в местах несанкционированной торговли, вне специализированных для данного вида товаров местах, а также через сеть «интернет» существует большой риск отравления суррогатным алкоголем.
О ставших известными фактах производства или реализации контрафактной продукции стоит незамедлительно сообщать в полицию!