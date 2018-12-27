Проверочные мероприятия проходят на объектах розничной торговли и в заведениях массового отдыха граждан.

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области совместно с представителями прокуратуры, Роспотребнадзора и администрации 33 региона проводят профилактические мероприятия под условным наименованием «Алкоголь». Целью подобных мероприятий является выявление и пресечение фактов незаконной деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. На днях совместный рейд состоялся в областном центре.Проверочные мероприятия проведены на объектах розничной торговли и в заведениях массового отдыха граждан.В ходе рейда участники проверяли соблюдение норм законодательства, регламентирующего производство и оборот спиртосодержащей и алкогольной продукции, наличие необходимых лицензий и других документов, дающих право на реализацию алкоголя. Особое внимание правоохранители уделяли наличию и подлинности акцизных и федеральных специальных марок, подтверждающих соответствие продукции установленным стандартам качества.Мероприятия, направленные на пресечение фактов нелегального производства и оборота алкогольной продукции проводятся полицейскими регулярно.Только в текущем году на территории региона выявлено свыше десятка преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в отношении граждан и юридических лиц составлено более 260 протоколов об административных правонарушениях. За прошедший период оперативниками из незаконного оборота изъято свыше 22 000 литров контрафактной алкогольной продукции.Один из фактов незаконного производства пресечен полицейскими в поселке Боголюбово. На частном подпольном производстве без соответствующей лицензии был налажен выпуск алкогольной продукции, не соответствующей нормам качества. В настоящее время личность организатора незаконной деятельности установлена, в отношении него возбуждены и расследуются несколько уголовных дел.Мероприятия по выявлению и пресечению оборота спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья, будут продолжены.Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при покупке алкоголя!Важно помнить, что, приобретая спиртосодержащую продукцию в местах несанкционированной торговли, вне специализированных для данного вида товаров местах, а также через сеть «интернет» существует большой риск отравления суррогатным алкоголем.О ставших известными фактах производства или реализации контрафактной продукции стоит незамедлительно сообщать в полицию!