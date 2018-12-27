Абуязид Манцигов и Николай Куксенков вошли в «десятку» сильнейших
Абуязид Манцигов и Николай Куксенков вошли в «десятку» сильнейших
Мэрия выбрала самых спортивных владимирцев. Коллегия управления по физкультуре и спорту городской администрации назвала 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров уходящего года. Абуязид Манцигов и Николай Куксенков вошли в «десятку» сильнейших.
а
1
Чемпионат мира по спортивному ориентированию
1 место
2
Кубок мира по рукопашному бою
1 место
3
Чемпионат мира по спорту глухих греко-римская борьба
1 место
4
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
2 место
5
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10
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