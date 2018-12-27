Абуязид Манцигов и Николай Куксенков вошли в «десятку» сильнейших

Абуязид Манцигов и Николай Куксенков вошли в «десятку» сильнейшихМэрия выбрала самых спортивных владимирцев. Коллегия управления по физкультуре и спорту городской администрации назвала 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров уходящего года. Абуязид Манцигов и Николай Куксенков вошли в «десятку» сильнейших.Чемпионат мира по спортивному ориентированию1 местоКубок мира по рукопашному бою1 местоЧемпионат мира по спорту глухих греко-римская борьба1 местоЧемпионат мира по спортивной гимнастике2 место10