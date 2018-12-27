В одном из городских кафе женщина похитила из сумочки посетительницы 20 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении кражи денежных средств.15 декабря текущего года в дежурную часть городского Управления МВД обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении у нее денежных средств в сумме 20 000 рублей. Полицейским женщина пояснила, что проводила вечер в одном из городских кафе, периодически оставляя свою сумку без присмотра. Вернувшись в очередной раз, денег в сумке не обнаружила.По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили приметы подозреваемой, а затем – её личность.Злоумышленница была задержана оперативниками 20 декабря. Подозреваемая в содеянном созналась, пояснив, что потратила деньги на личные нужды.В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.