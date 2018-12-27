Виной всему снегопад, гололедица и неосторожность водителей

Виной всему снегопад, гололедица и неосторожность водителейСнегопад, гололедица и неосторожность водителей продолжают быть причинами смертельных ДТП. 26 декабря на трассе «Владимир – Муром» столкнулись сразу четыре машины.По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал погибший водитель Hyundai из Московской области. Он не рассчитал скорость и дистанцию во время обгона и лоб в лоб врезался сначала с автомобилем Lada, а с потом двумя иномарками – Toyota и Hyundai. Водителя и 2 пассажиров «Тойоты» госпитализировали с тяжелыми травмами.Ещё одна страшная авария случилось сегодня, 27 декабря, в Собинском районе. По предварительной информации, водитель «Нивы» выехал на встречку и врезался в большегруз.После столкновения «Нива» улетела в кювет. Водитель внедорожника скончался до приезда врачей скорой помощи. Его пассажирка находится в реанимации.